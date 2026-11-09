Yeşilin şehri Başakşehir

İstanbul'un hızla gelişen ilçelerinden Başakşehir, şehirleşme ile doğa arasındaki dengeyi çevre odaklı projelerle güçlendiriyor. Parklardan millet bahçelerine, spor alanlarından sıfır atık uygulamalarına kadar uzanan çalışmalarla ilçede hem yeşil alanlar artırılıyor hem de doğal kaynakların korunması hedefleniyor.

KİŞİ BAŞINA 28 METREKARE YEŞİL ALAN

Başakşehir Belediyesi verilerine göre ilçede toplam yeşil alan büyüklüğü 14 milyon metrekareye ulaşırken, kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 28 metrekareyi buluyor. İlçede 1 milyon 600 bini aşan ağaç, çalı ve süs bitkisi yeşil dokuyu zenginleştiriyor. 2026 itibarıyla 137 parkın bulunduğu Başakşehir'de, millet bahçeleri ve geniş rekreasyon alanları vatandaşlara doğayla iç içe yaşam imkânı sunuyor. Parklarda bulunan 336 açık hava spor ve oyun ekipmanı ile 93 spor sahası da sağlıklı ve aktif yaşamı destekliyor.

SIFIR ATIKTA ÖNCÜ UYGULAMALAR

Başakşehir'in çevre vizyonunun önemli bir ayağını sıfır atık çalışmaları oluşturuyor. 2019 yılında Emine Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan "Başakşehir'e Sıfır Atık Güzel Gelecek" kampanyasıyla hız kazanan çalışmalar kapsamında belediye, İstanbul'da ilk Sıfır Atık Belgesi'ni alan kamu kuruluşu oldu.

İlçede atık getirme merkezleri, ayrıştırma tesisleri ve geri dönüşüm noktalarıyla atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Organik atıklardan elde edilen kompost ise parklarda ve tarım alanlarında değerlendiriliyor. 2025 yılında 35 bin 425 tonun üzerinde geri dönüştürülebilir atık toplandı.

GERİ DÖNÜŞÜMDE ÖDÜLLÜ PROJELER

Geri dönüşümü ekonomik kazanıma dönüştüren "Atık Nakit" projesi, 2025 yılında Sürdürülebilir İş Ödülleri'nde ödüle layık görüldü. Başakşehir Belediyesi, 2026 yılında ise "Başakşehirli Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesiyle aynı kategoride ikinci kez ödül kazandı.

30 BİN ÖĞRENCİYE ÇEVRE EĞİTİMİ

Başakşehir Belediyesi ile İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Başakşehirli Çocuklar Sıfır Atıkla Büyüyor" projesiyle çevre bilinci küçük yaşlarda kazandırılıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 21 okulda yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşıldı. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir malzemelerden 17 binden fazla eser ve 1.100 kıyafet hazırladı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun da katıldığı etkinliklerle çocuklar, geri dönüşümü uygulamalı olarak öğrenirken ailelerine de çevre bilincini taşıyor. Yeşil alanlarını büyüten, atıkları ekonomiye kazandıran ve çevre bilincini yeni nesillere aktaran Başakşehir, sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla İstanbul'a örnek oluyor.