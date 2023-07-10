Yetenek avcısı liseler

19 Temmuz'a kadar devam edecek lise tercihlerinde göz ardı edilen okul türlerinden biri de güzel sanatlar ve spor liseleri. Bu liseler kariyerlerini müzik, resim, sanat ve spor alanlarında yapmak isteyen gençleri üniversitelerin ilgili programlarına hazırlıyor. Bu yıl Türkiye genelindeki 87 güzel sanatlar ile 85 spor lisesinin 9'uncu sınıflarına özel yetenek sınavıyla 13 bin 620 öğrenci yerleştirilecek. Öğrencilerden Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanı da istemeyen bu okullara yetenek puanı ve ortaokul başarı puanıyla giriliyor. Kabullerde, yetenek sınavlarının yüzde 70'i, ortaokul başarı puanının da yüzde 30'u etkili olacak.Yetenek sınavları bölümlere göre farklı formatlarda hazırlanıyor. Her okul sınavını kendi bünyesinde yapıyor. Bu liseler yetenekli öğrencilerin eğitim öğretim görmelerini sağlamanın yanı sıra yükseköğretime altyapı oluşturmak amacıyla eğitim veriyor. Bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nca uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanıyor. Programlar düzenlenirken yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık veriliyor.Yetenek sınavları, genellikle okul müdürünün başkanlığında ilgili alan şefi ile alan dersleri öğretmenlerinden en az 3 üyeden oluşan komisyonca yazılı sözlü ve uygulamalı olarak yapılıyor. Adaylar, jüri karşısında performans sergiliyor. Resim bölümü sınavı iki aşamadan oluşuyor. İlk aşamada, bakarak objelerden oluşan kompozisyonun desen olarak çizilmesi bekleniyor. İkinci aşamada ise bir konu verilerek adaylardan imgesel figüratif bir kompozisyon çizilmesi isteniyor.Müzik bölümü sınavında ise, 1-2-3-4 sese kadar kulağın ses ayırt etmesi bekleniyor. Adaylar yine jüri karşısına çıkıyor. Bunun için bir ses veriliyor ve adaydan o sesi çıkarması isteniyor. Ezgi ve ritim duygusuna bakılıyor. Müzik sınavlarında herhangi bir enstrüman çalınması beklenmiyor. Spor liselerinde yapılan yetenek sınavlarında ise esneklik, dayanıklılık, koordinasyon, çabukluk, hız ve kuvvet alanlarında değerlendirmeler yapılıyor. Hazırlanan parkurlarda adayların çevikliği test ediliyor. Fiziksel uygunluk testi olarak bilinen bu kısım spor liselerine girişte yüzde 75 etkili oluyor. Adayların değerlendirmesi yapılırken ritim ve spor geçmişine da bakılıyor.