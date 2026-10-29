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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Yetenek sınavını engel tanımadan geçti

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Yetenek sınavını engel tanımadan geçti
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İzmir'de yaşayan 21 yaşındaki yüzde 80 otizmli Filiz Eylül Taşpınar, resim tutkusuyla engelleri aşarak Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü kazandı. Henüz iki yaşındayken otizm teşhisi konulan Taşpınar, 5 yaşında duvarlara resim çizerek dış dünyayla bağ kurdu. Genç yetenek, sanata olan bu ilgisi sayesinde hızla gelişim gösterdi ve altı yaşında ilk kez konuşmaya başladı. Sanatın Eylül'ü hayata bağladığını ifade eden anne, "Eskiden çevreye tamamen ilgisiz olan çocuğum, resim sayesinde sosyalleşti. Altı yaşında bana ilk kez 'Anne' dedi. Şimdi sürekli gezmek ve gördüğü yerleri tuvale aktarmak istiyor. En büyük hayali Londra'yı görüp çizmek" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Yetenek sınavını engel tanımadan geçti
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