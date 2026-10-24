Haberler Yaşam Haberleri Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor
Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:58

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Kestanede hasat mevsimi başlarken üretici bu kez rekolteyle değil, iş gücü kriziyle boğuşuyor. Günlük yevmiyelerin 5 bin TL'ye kadar yükselmesine rağmen tarlalarda çalışacak işçi bulunamıyor. Ürün dalında kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, yüksek ücrete rağmen çalışanın çıkmamasının arkasında ise başka gerçekler yatıyor.

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Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor
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Türkiye'nin kestane deposu Aydın ve İzmir sınırındaki dağlarda hasat telaşı başladı. Ağaç başına çırpıcı yevmiyesinin günlük 5 bin liraya kadar yükselmesine rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Metrelerce yükseklikteki zorlu hasat için eleman bulamayan kimi üreticiler çareyi hafta sonu tırmanışa bizzat kendileri geçmekte buluyor.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Havaların serinlemesiyle birlikte Türkiye'nin kestane ambarı konumundaki Aydın ile İzmir arasındaki dağlık alanlarda hummalı bir çalışma başladı.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Ödemiş hattında yer alan dik yamaçlarda üretici için zamanla yarış start alırken, tarlalarda yaşanan iş gücü krizi hasadın önüne geçti. Bu yıl verim ve rekolte üreticinin yüzünü güldürse de dallardaki mahsulü toplayacak işçi bulmak adeta imkansız hale geldi.

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Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Çırpıcıya Günlük 5 Bin TL, Toplayıcıya 2 Bin 500 TL

Zorlu mesai için çalışanların talep ettiği günlük yevmiyeler rekor seviyelere ulaştı. Kestane ağaçlarına tırmanarak çırpma işlemini yapacak erkek çalışanlar için 5 bin TL, yerdeki dikenli kozakları toplayacak kadın çalışanlar için ise 2 bin 500 TL yevmiye beklentisi oluştu.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Günlük 5 bin liralık yüksek kazanca rağmen işin tehlikesi ve zahmeti nedeniyle ilanlara dönüş olmuyor.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Ağaçların Boyu 70 Metreyi Buluyor!

Yevmiyenin bu denli yüksek olmasının ve buna rağmen çalışan bulunamamasının ardında can güvenliği riski yatıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan dev kestane ağaçlarına tırmanmak üst düzey güç, denge ve tecrübe gerektiriyor.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Ağaca çıkacak çırpıcıların azlığı nedeniyle hasat kilitlenirken, yere düşen dikenli kozakları dökek alanlarına taşımak da ayrı bir maharet ve sabır istiyor.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Hafta İçi Kendi İşi, Hafta Sonu Kestane Mesaisi

İşçi açığını kapatamayan üreticiler çaresiz kalınca kendi formüllerini üretti. Başka mesleklerde çalışan birçok üretici, ürünün dalında çürümesini engellemek için hafta içi normal işine gidip hafta sonları ise dağlara çıkarak kestane ağaçlarına kendisi tırmanmaya başladı.

Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Dolunun vurduğu kısıtlı bölgeler dışında rekoltenin yüksek olduğu sezonda, ihracat kapısına gidecek ürünlerin zamanında dikenlerinden ayıklanıp pazara inebilmesi için çiftçinin zorlu bekleyişi sürüyor.

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Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor
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