Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Çırpıcıya Günlük 5 Bin TL, Toplayıcıya 2 Bin 500 TL

Zorlu mesai için çalışanların talep ettiği günlük yevmiyeler rekor seviyelere ulaştı. Kestane ağaçlarına tırmanarak çırpma işlemini yapacak erkek çalışanlar için 5 bin TL, yerdeki dikenli kozakları toplayacak kadın çalışanlar için ise 2 bin 500 TL yevmiye beklentisi oluştu.