Yevmiye 5 bin TL, çalışacak eleman yok! Hasat başladı ama üretici kara kara düşünüyor

Türkiye'nin kestane deposu Aydın ve İzmir sınırındaki dağlarda hasat telaşı başladı. Ağaç başına çırpıcı yevmiyesinin günlük 5 bin liraya kadar yükselmesine rağmen çalışacak işçi bulunamıyor. Metrelerce yükseklikteki zorlu hasat için eleman bulamayan kimi üreticiler çareyi hafta sonu tırmanışa bizzat kendileri geçmekte buluyor.
Havaların serinlemesiyle birlikte Türkiye'nin kestane ambarı konumundaki Aydın ile İzmir arasındaki dağlık alanlarda hummalı bir çalışma başladı.
Çırpıcıya Günlük 5 Bin TL, Toplayıcıya 2 Bin 500 TL
Zorlu mesai için çalışanların talep ettiği günlük yevmiyeler rekor seviyelere ulaştı. Kestane ağaçlarına tırmanarak çırpma işlemini yapacak erkek çalışanlar için 5 bin TL, yerdeki dikenli kozakları toplayacak kadın çalışanlar için ise 2 bin 500 TL yevmiye beklentisi oluştu.
Günlük 5 bin liralık yüksek kazanca rağmen işin tehlikesi ve zahmeti nedeniyle ilanlara dönüş olmuyor.
Ağaçların Boyu 70 Metreyi Buluyor!
Yevmiyenin bu denli yüksek olmasının ve buna rağmen çalışan bulunamamasının ardında can güvenliği riski yatıyor. Yüksekliği yer yer 60-70 metreye kadar ulaşan dev kestane ağaçlarına tırmanmak üst düzey güç, denge ve tecrübe gerektiriyor.
Ağaca çıkacak çırpıcıların azlığı nedeniyle hasat kilitlenirken, yere düşen dikenli kozakları dökek alanlarına taşımak da ayrı bir maharet ve sabır istiyor.
Hafta İçi Kendi İşi, Hafta Sonu Kestane Mesaisi
İşçi açığını kapatamayan üreticiler çaresiz kalınca kendi formüllerini üretti. Başka mesleklerde çalışan birçok üretici, ürünün dalında çürümesini engellemek için hafta içi normal işine gidip hafta sonları ise dağlara çıkarak kestane ağaçlarına kendisi tırmanmaya başladı.