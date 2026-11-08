Yıkamada küçülen kazaklar için çözüm bulundu! Birkaç adımda eski haline döndürün

İlk kural: Suyun ideal sıcaklığı

Geniş bir leğenin veya temiz bir lavabonun içine bol miktarda ılık su doldurarak kurtarma işlemine başlayın. Suyun kesinlikle kaynar veya çok soğuk olmaması, hassas liflerin zarar görmemesi için çok önemlidir.