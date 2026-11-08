Yıkamada küçülen kazaklar için çözüm bulundu! Birkaç adımda eski haline döndürün

Yün liflerini esnetip kıyafeti eski boyutuna döndüren o mucizevi ürün, banyodaki saç kremi veya bebek şampuanıdır. Bu ürünler, tıpkı saçlarda olduğu gibi keçeleşen kıyafet dokularını da anında yumuşatır.
Hazırladığınız ılık suyun içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar saç kremi veya bebek şampuanı ekleyin. Ürünün suyun içinde tamamen çözünmesi için elinizle hafifçe karıştırarak homojen bir sıvı elde edin.
Küçülen kazağınızı, hazırladığınız bu karışımın içine tamamen batacak şekilde nazikçe yerleştirin. Karışımın kıyafetin her noktasına işlemesi için elinizle hafifçe bastırarak kazağın iyice ıslanmasını sağlayın.
Kazağın bu kremli suyun içinde en az 30 ila 45 dakika boyunca hiç dokunulmadan beklemesi gerekir. Bu süre zarfında sıcaklık yüzünden birbirine tutunan yün lifleri yavaş yavaş gevşemeye ve açılmaya başladığını göreceksiniz.
Bekleme süresi dolduğunda kazağı sudan alın ancak kesinlikle çamaşır sıkar gibi burarak sıkma işlemi yapmayın. İçindeki fazla suyu sadece avuç içinizle nazikçe bastırarak veya kıyafeti top haline getirip sıkarak akıtın.
Düz bir zemine büyük ve temiz bir banyo havlusu serip kazağı üzerine düzgünce yerleştirin. Havluyu kazakla birlikte rulo halinde sarın ve üzerine hafifçe bastırarak kıyafette kalan fazla nemi havluya emdirin.
Nemi iyice alınan kazağı kuru bir havlunun üzerine serip, yaka, kol ve etek uçlarından nazikçe çekerek esnetmeye başlayın. Bu aşamada kıyafeti orantılı bir şekilde kendi bedeninize uygun ölçülere kadar genişletin.
İstediğiniz boyuta esnettiğiniz kazağı kesinlikle askıya asmadan, doğrudan yatay ve düz bir şekilde kurumaya bırakın. Kıyafet tamamen kuruduğunda, o minyatür kazağın yeniden üzerinize tam oturduğunu göreceksiniz.