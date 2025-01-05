Yıkım esnasında göçük oluştu: İş makinesi ve operatörü sıkıştı!

Uşak'ta 4 katlı belediyeye ait eski iş hanının yıkımı sırasında göçük meydana geldi. İş makinesi göçük altında kalırken, bölgeye itfaiye, Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, operatörü kurtarmak için çalışma başlattı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Uşak Belediyesi tarafından depreme dayanaksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen, belediye eski iş hanındaki göçüğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada. yüklenici firma tarafından yapılan yıkım sırasında göçüğün meydana geldiği belirtilip, "Ne yazık ki, bir iş makinesi ve operatörü de göçük altında kalmıştır.