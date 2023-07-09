Haberler Yaşam Haberleri Yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı yapılacak
Giriş Tarihi: 9.7.2023

Yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı yapılacak

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı yapılacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bu yıl Türk ve yabancı bilim insanları ile müze müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını bu ay başladı. Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarına yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. Yıl sonuna kadar ödenek desteği ise 500 milyon lirayı aşacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yıl sonu itibariyle arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750'ye ulaşacak.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Gökhöyük'te Neolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar olan süreç araştırılacak. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Sobesos Antik Kenti'nde ara verilen çalışmalara yeniden başlanacak. Denizli'de Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda da çalışmalara da devam edilecek. Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de yabancı bilim insanlarının katılımıyla devam edecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı zammı açıklaması: Sözümüzü tutuyoruz
Batman'da kan donduran cinayet! Cani koca karısı Aysel Ekici'ye kurşun yağdırdı
Tanju Özcan'dan bomba Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: 15 il başkanını görevden alacak!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona gönderme: 'Kazanamazsam bırakırım' diyenler siyaseti bırakmadı
Namazla alay eden güvenlik görevlisi gözaltına alındı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP'de 'danışman' kaosu! Tepkiler üzerine görevden alınan Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: O konuşmayı anlattı
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Huzuru bozana sınırdışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA