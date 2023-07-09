Yıl sonuna kadar 750 arkeolojik kazı yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bu yıl Türk ve yabancı bilim insanları ile müze müdürlükleri başkanlığındaki yaklaşık 240 bilimsel kazı çalışmasının tamamına yakını bu ay başladı. Bakanlık arkeolojik kazı çalışmalarına yaklaşık 200 milyon lira ödenek aktardı. Yıl sonuna kadar ödenek desteği ise 500 milyon lirayı aşacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre yıl sonu itibariyle arkeolojik kazı ve araştırmaların sayısı 750'ye ulaşacak.Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Gökhöyük'te Neolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar olan süreç araştırılacak. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Sobesos Antik Kenti'nde ara verilen çalışmalara yeniden başlanacak. Denizli'de Laodikeia ve Tripolis, Antalya Olympos, Patara, Perge ve Side, Muğla, Stratonikeia, Euromos, Knidos ve Beçin Kalesi, Mersin Silifke Kalesi ve Uzuncaburç gibi alanlarda da çalışmalara da devam edilecek. Taştepeler Projesi kapsamında Şanlıurfa'da 12 farklı alanda sürdürülen Neolitik Çağ Araştırma Projesi de yabancı bilim insanlarının katılımıyla devam edecek.