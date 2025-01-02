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Giriş Tarihi: 2.1.2025

Yılbaşı eğlencesi sonrası acı ölüm

Balıkesir’de arkadaşlarıyla katıldığı yılbaşı eğlencesinden sonra kaldığı yurda dönerken fenalaşan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Yılbaşı eğlencesi sonrası acı ölüm
Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan üniversite öğrencisi Melek Pekkara (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Melek Pekkara önceki gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Gece yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Manisa'nın Ahmetli ilçesi nüfusuna kayıtlı 18 yaşındaki Melek Pekkara'nın üniversite eğitimi için bu yıl Balıkesir'e geldiği öğrenildi.

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Yılbaşı eğlencesi sonrası acı ölüm
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