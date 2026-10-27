Yılbaşı öncesi kaçak alkol baskını! 1 gözaltı

Yılbaşına sayılı haftalar kala İzmir'de kaçak alkolle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, Bornova ilçesindeki bir iş yerinde 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkollü içki yapımında kullanılan etil alkolün satışının yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 23 Ekim 2026'da A.O.T. isimli şüpheliye ait Bornova'daki iş yerinde arama yapıldı. Aramada, 10 farklı tank içerisinde toplam 21 bin 20 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu. Ele geçirilen maddeye el konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı, kamu düzeni ve huzurunun korunması ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör