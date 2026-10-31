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Giriş Tarihi: 31.10.2026

Yıldırım evi küle çevirdi

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Yıldırım evi küle çevirdi
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında bir eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı ev kullanılamaz hale geldi. Olay, Korkuteli'nin İmrahor Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Abdulkadir Kara'ya ait evin üzerine yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı. Ev sahibi Abdulkadir Kara ve eşi, alevlerin arasında mahsur kalmamak için pencereden atlayarak evden çıkmayı başardı. Çiftin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yanan evde yoğun çalışma başlatarak yangını kontrol altına aldı.
#ANTALYA
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Yıldırım evi küle çevirdi
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