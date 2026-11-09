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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:41

Yıldırım’da çocuklar tiyatro ile büyüyor

Yıldırım Belediyesi, çocukların sanata olan ilgisini artıracak ve kültürel gelişimlerini destekleyecek çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak ‘Oyuncak Fabrikası’ adlı çocuk tiyatrosu, Yıldırım’da minik izleyicilerle buluştu. Adile Naşit Çocuk Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenen oyuna, çocuklar yoğun ilgi gösterdi. ‘Oyuncak Fabrikası’, hikayesi ve oyuncu performanslarıyla salonu dolduran minik izleyicileri eğlenceli bir yolculuğa çıkardı. Eren Üstüner ile Duygu Yakasız’ın yazıp yönettiği ve birlikte aynı sahneyi paylaştığı oyun, çocuklara keyifli anlar yaşattı.

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Yıldırım’da çocuklar tiyatro ile büyüyor
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültür ve sanat iç içe büyümesini istediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Tiyatronun çocuklarımızın kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Hem eğlenceli hem de eğitici tiyatro oyunlarıyla evlatlarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım'da sanatla tanışmayan çocuk kalmaması için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkan sağlayan çalışmalarımız artarak devam edecek. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.

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Yıldırım’da çocuklar tiyatro ile büyüyor
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