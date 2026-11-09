Yıldırım’da çocuklar tiyatro ile büyüyor

GELİŞİMLERİNE KATKI SUNUYORUZ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocukların kültür ve sanat iç içe büyümesini istediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Tiyatronun çocuklarımızın kişisel, sosyal ve kültürel gelişiminde önemli bir yeri olduğuna inanıyoruz. Hem eğlenceli hem de eğitici tiyatro oyunlarıyla evlatlarımızın gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yıldırım'da sanatla tanışmayan çocuk kalmaması için gayret ediyoruz. Çocuklarımızın kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkan sağlayan çalışmalarımız artarak devam edecek. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır" ifadelerini kullandı.