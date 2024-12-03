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Giriş Tarihi: 3.12.2024 20:49

Yıldız Holding'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Yıldız Holding, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Sanatla Engelleri Aşmak" temalı etkinlik düzenledi.

AA
Yıldız Holding’den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği

Holdingden yapılan açıklamaya göre, engellilerin toplumsal yaşama etkin katılımı konusundaki farkındalığı artırmak hedefiyle Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsünde düzenlenen 'Sanatla Engelleri Aşmak' temalı etkinliğin konuğu, 60 yaşındaki sokak ressamı ortopedik engelli Halil Özuyanık oldu.

Özuyanık, sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören moderatörlüğündeki sohbette, yaşam hikayesini, sanat anlayışını ve eser üretim sürecini katılımcılarla paylaştı.

Özuyanık daha sonra, holding çalışanlarının kara kalem portresini de çizdi.

Söz konusu etkinliğe, holdingin üst düzey yöneticileriyle çalışanları katıldı.

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Yıldız Holding'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği
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