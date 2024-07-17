Yıldız Sarayı kapılarını halka açıyor

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle ziyarete açılıyor. Sultan III. Selim zamanında yaptırılan ve Sultan II. Abdülhamid zamanında genişletilerek devlet sarayı haline getirilen Yıldız Sarayı kompleksinin müze olarak ziyarete açılmasıyla ilgili konuşan Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, toplantıda yaptığı açıklamada, kompleksin açılışının Türkiye tarihi ve kültürel miras açısından taşıdığı öneme işaret ederek, "Ülkemizde Osmanlı Devleti'nden bugüne kalmış 5 sarayın en büyüklerinden birinin, birkaç gün içinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimizle buluşacağını hem ülkemize hem dünyaya duyuruyoruz" dedi. Sarayın yaklaşık 100 yıldır ziyarete kapalı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Yıldız Sarayı 1924 yılından sonra çeşitli devlet kurumlarının idaresinde farklı misyonlarla farklı şekillerde değerlendirilmiş bir saraydı. Bu nedenle esas olarak ziyarete açılamamış bir saraydır. Saray bölümümüzün restorasyonunu büyük bir oranda tamamlamış durumdayız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılacak Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek.