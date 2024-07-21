Yıldız Sarayı’na ‘ecdada saygı’ akını

Osmanlı Devleti'nde hizmete alınan son saray olan Yıldız Sarayı kapılarını müze olarak yeniden açtı. Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, ziyarete açıldığı ilk gün 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Ağustos ayının sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek olan Yıldız Sarayı'na gelen vatandaşlar ortamın atmosferinden etkilendi. İlk defa ziyarete açılan bölümler arasında olan 'Büyük Mabeyn Köşkü'nü görme fırsatı bulan ziyaretçiler, 'Hamid Bahçesi'ni de gezerek bahçenin doğal nehir görünümündeki su yolu etrafında yürüyüş yapma fırsatı buldu.Sarayın ziyarete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Kerem Özözü, "Sarayın uzun bir zamandır açılmasını bekliyorduk. Bu sarayı böyle güzel restore ettikleri için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Karşılama da çok güzeldi. Kapıda çikolatalarla karşılandık. Açılmayan yerleri de çok merak ediyoruz. Abdülhamid Han'ın yaptığı eserleri görmeyi çok istiyoruz. Herkese emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi.Kağan Kemal Yazıcı ise ortamdan oldukça etkilendiğini belirterek, "Buraya ilk defa geldim ve muazzam buldum. Hem çevresi hem de işçiliği. Saray inanılmaz güzel. Ben yurtdışındaki bazı saraylardan daha muhteşem. Ben burayı ilk defa gezdim. Umarım herkes gelip bu sarayı görür. Osmanlı dönemine ait el işçilikleri, oturma salonları, işçilik muazzamdı. İnsanların bu sarayları gezip görmesi ve tarihi öğrenmeleri gerekir. Tarih sevdalılarının gezip görmesi gereken yerlerden birisi" ifadelerini kullandı. Mustafa Düzenli, "Bugüne kadar gezdiğim en güzel ve muhteşem bir saray müzesi. Yapanların ve emeği geçenlerin eline sağlık. Uzun süredir merak ediyordum. Şimdi gezme fırsatım oldu çok mutlu oldum. Abdülhamid'in yaşadığı mekânı görmek ayrıca bizi mutlu etti" dedi.