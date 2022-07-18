Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.