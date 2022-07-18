Haberler Yaşam Haberleri Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 09:55 Son Güncelleme: 18.7.2022 09:56

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Haziran ayında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, bu sabah ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar, başvuru yapmak istedikleri üniversiteler hakkında araştırmalarına başladı. Bu kapsamda en çok merak edilen üniversitelerden biri de Yıldız Teknik Üniversitesi oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları.

Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.

2022 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversiteye girmek isteyen adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2020
2019
2018
2017		 Yer.
2020
2019
2018
2017		 Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017		 Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Bilgisayar Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
90+3		 103
103
103
93		 11.244
13.683
16.600
18.462		 507,61745
481,45033
467,20143
448,57704
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 41.402
42.262
41.800
40.953		 465,43571
431,05056
416,88531
407,01590
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 18.367
19.716
21.200
20.997		 495,89589
468,63637
456,49913
443,04859
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 25.687
27.403
27.800
26.925		 485,38720
454,81646
442,84201
431,10399
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 26.247
25.518
26.000
26.185		 484,66170
458,06055
446,36916
432,55837
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 29.051
27.822
28.400
27.037		 480,96518
454,07754
441,53037
430,92586
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Makine Mühendisliği SAY 210+6
210+6
220+6
220+6		 216
216
226
226		 37.292
34.407
31.200
30.415		 470,55637
443,14916
436,04610
424,77594
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Mekatronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 38.191
35.988
33.700
33.913		 469,43049
440,60482
431,17013
418,57707
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Matematik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
55+2		 72
72
62
57		 38.376
40.420
40.300
38.342		 469,19954
433,74011
419,39698
411,17214
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 35.320
36.346
36.600
36.549		 472,97816
440,04730
425,95042
414,11714
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 80+2
60+2
50+2
50+2		 82
62
52
52		 44.988
33.587
24.100
21.258		 461,12003
444,56592
450,21236
442,51085
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Matematik Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 45.950
48.604
52.000
52.174		 459,98770
421,80485
400,29967
390,31870
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Elektrik Mühendisliği SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 47.187
41.240
36.700
34.762		 458,58987
432,51182
425,75871
417,15151
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 48.904
48.175
48.700
46.592		 456,50156
422,43701
405,37525
398,24719
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 51.071
51.008
52.800
51.796		 454,03976
418,32857
399,06005
390,73544
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 54.731
55.588
57.000
51.337		 449,78912
412,02183
392,88820
391,42383
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Mimarlık SAY 140+4
140+4
140+4
140+4		 144
144
144
144		 54.862
45.339
31.000
26.396		 449,64316
426,53422
436,51312
432,14003
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kimya Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 58.201
59.840
60.200
57.656		 445,83283
406,38728
388,33884
382,57027
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
45+2		 62
62
62
47		 64.122
71.103
78.500
70.185		 439,08845
392,02865
364,73547
366,84743
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 80+2
80+2
70+2
60+2		 82
82
72
62		 66.206
67.842
60.400
55.152		 436,63760
395,98483
388,04631
390,52085
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 68.134
67.800
31.500
25.459		 434,47972
396,02652
435,43556
433,93415
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2

 52
52

 68.544
73.515

 434,03976
389,16526
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 70.975
72.889
73.400
72.655		 431,17168
389,87551
370,70327
363,58176
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
60+2
 72
72
62
 73.069
75.829
76.900
 428,84603
386,35389
366,54415
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 2+0
1+0
1+0
1+0		 2

0
0		 75.746
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 425,73286
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Biyomühendislik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 79.703
82.494
78.200
74.099		 421,23457
378,66320
365,05123
361,88249
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) İnşaat Mühendisliği SAY 130+4
130+4
130+4
130+4		 134
134
134
134		 85.931
83.529
39.000
31.873		 414,46986
377,48965
421,71240
422,15450
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 90.996
98.752
92.800
78.230		 409,08040
361,70881
349,04731
357,07795
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Biyomühendislik SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 92.900
96.604
98.800
89.865		 407,05321
363,85983
343,28422
344,48400
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Matematik SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 94.364
102.569
99.100
85.676		 405,47228
357,98752
342,95756
349,32764
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kimya
(İngilizce)		 SAY 50+2
40+1
40+1
30+1		 52
41
41
31		 103.067
109.940
113.000
98.662		 396,57580
351,31991
330,15173
340,65451
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Gıda Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 104.381
102.117
95.600
82.309		 395,29690
358,45508
346,24407
352,46907
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Çevre Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 134.724
136.225
130.000
106.814		 368,15455
330,47884
317,25867
328,03473
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Harita Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 151.526
134.618
101.000
79.388		 355,28334
331,62350
341,08210
355,77961
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kimya SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 154.013
172.942
180.000
144.537		 353,48273
308,09067
288,14056
302,01455
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 60+2
60+2
60+2
45+2		 62
62
62
47		 159.677
184.263
184.000
142.849		 349,44509
302,29717
286,10044
303,23252
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) İstatistik SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 172.620
190.252
190.000
154.076		 341,01390
299,44589
283,39918
291,18509
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Şehir ve Bölge Planlama SAY 80+2
70+2
60+2
60+2		 82
72
62
62		 187.878
148.273
113.000
88.619		 331,88109
322,40117
330,80825
345,77950
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 40+1
50+2
60+2
60+2		 41
52
62
62		 199.315
234.139
246.000
210.981		 325,55959
281,21545
262,53076
258,04312
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Fizik SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 236.728
254.104
284.000
210.529		 307,41515
274,26318
251,95272
262,52347
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1
0
74.573
Dolmadı
387,87290
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL) Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1
0
79.417
Dolmadı
382,16448
Dolmadı
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 10.645
12.281
14.400
23.669		 403,72496
404,63242
389,23641
416,50601
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 11.912
10.151
9.920
20.815		 400,91959
409,03237
398,16504
409,41240
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İletişim ve Tasarımı SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 15.495
17.431
25.400
28.836		 393,98324
396,22869
374,69498
398,60966
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
45+2		 52
52
52
47		 33.032
39.460
53.900
68.824		 372,09299
373,95132
352,65070
363,78234
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Fotoğraf ve Video SÖZ 40+1
30+1
30+1
20+1		 41
31
31
21		 44.728
46.600
60.900
77.420		 362,38016
368,94090
348,76234
358,08611
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 48.297
37.355
35.900
53.078		 359,87395
375,58548
365,00161
386,37069
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Sanat ve Kültür Yönetimi SÖZ 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 82.123
88.755
104.000
116.383		 341,06289
347,43858
330,17288
345,54615
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İktisat
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 43.303
53.605
58.700
52.809		 394,85670
375,61645
358,77259
376,70515
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 45.468
54.718
51.600
32.131		 393,40618
374,82684
364,28047
406,61727
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İşletme
(İngilizce)		 EA 50+2
50+2
40+1
 52
52
41
 49.492
62.697
75.800
 390,84783
369,38466
347,16520
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
45+2		 62
62
62
47		 72.203
82.442
88.100
71.198		 377,92215
357,43908
340,02444
364,99111
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 110.640
116.362
120.000
87.486		 359,43272
340,20126
324,25209
346,71328
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 120.721
103.590
98.100
54.910		 355,03324
346,25945
334,75646
385,07269
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İktisat EA 100+3
105+3
105+3
105+3		 103
108
108
108		 128.177
130.242
133.000
96.331		 351,83250
334,21121
318,56793
340,33673
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 296.603
327.776
458.000
 298,87106
279,76321
248,76462
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 6.747
7.369
7.090
5.274		 442,39224
435,01877
426,54943
442,81538
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL) Fransızca Mütercim ve Tercümanlık DİL 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
33
35
37		 19.685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 385,84457
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA