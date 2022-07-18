Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | Yıldız Teknik Üniversitesi 2 ve 4 yıllık taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçları, ÖSYM tarafından bu sabah erişime açıldı. Sınav sonuçları ve puanları hakkında bilgi edinen öğrenciler, tercih işlemleri öncesinde eğitim görmeyi arzuladıkları üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları da en çok araştırılan üniversiteler arasında yerini aldı. 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması tablosu haberimizde yer alıyor. İşte, 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması.
2022 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversiteye girmek isteyen adaylar, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2022 Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
Yıldız Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversitenin geçen yılki öğrenci alımlarında belirlediği taban puanlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tablo güncellendiğinde detaylar sabah.com.tr'de yer alacak.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2020
2019
2018
2017
|Yer.
2020
2019
2018
2017
|Başarı
Sırası
2020
2019
2018
2017
|Taban
Puanı
2020
2019
2018
2017
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
90+3
|103
103
103
93
|11.244
13.683
16.600
18.462
|507,61745
481,45033
467,20143
448,57704
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|41.402
42.262
41.800
40.953
|465,43571
431,05056
416,88531
407,01590
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|18.367
19.716
21.200
20.997
|495,89589
468,63637
456,49913
443,04859
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|25.687
27.403
27.800
26.925
|485,38720
454,81646
442,84201
431,10399
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|26.247
25.518
26.000
26.185
|484,66170
458,06055
446,36916
432,55837
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Mekatronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|29.051
27.822
28.400
27.037
|480,96518
454,07754
441,53037
430,92586
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|210+6
210+6
220+6
220+6
|216
216
226
226
|37.292
34.407
31.200
30.415
|470,55637
443,14916
436,04610
424,77594
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Mekatronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|38.191
35.988
33.700
33.913
|469,43049
440,60482
431,17013
418,57707
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Matematik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
55+2
|72
72
62
57
|38.376
40.420
40.300
38.342
|469,19954
433,74011
419,39698
411,17214
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|35.320
36.346
36.600
36.549
|472,97816
440,04730
425,95042
414,11714
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|80+2
60+2
50+2
50+2
|82
62
52
52
|44.988
33.587
24.100
21.258
|461,12003
444,56592
450,21236
442,51085
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Matematik Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|45.950
48.604
52.000
52.174
|459,98770
421,80485
400,29967
390,31870
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Elektrik Mühendisliği
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|47.187
41.240
36.700
34.762
|458,58987
432,51182
425,75871
417,15151
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|48.904
48.175
48.700
46.592
|456,50156
422,43701
405,37525
398,24719
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|51.071
51.008
52.800
51.796
|454,03976
418,32857
399,06005
390,73544
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|54.731
55.588
57.000
51.337
|449,78912
412,02183
392,88820
391,42383
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Mimarlık
|SAY
|140+4
140+4
140+4
140+4
|144
144
144
144
|54.862
45.339
31.000
26.396
|449,64316
426,53422
436,51312
432,14003
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|58.201
59.840
60.200
57.656
|445,83283
406,38728
388,33884
382,57027
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
45+2
|62
62
62
47
|64.122
71.103
78.500
70.185
|439,08845
392,02865
364,73547
366,84743
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|80+2
80+2
70+2
60+2
|82
82
72
62
|66.206
67.842
60.400
55.152
|436,63760
395,98483
388,04631
390,52085
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|68.134
67.800
31.500
25.459
|434,47972
396,02652
435,43556
433,93415
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|68.544
73.515
—
—
|434,03976
389,16526
—
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|70.975
72.889
73.400
72.655
|431,17168
389,87551
370,70327
363,58176
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Biyomedikal Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
—
|72
72
62
—
|73.069
75.829
76.900
—
|428,84603
386,35389
366,54415
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|2+0
1+0
1+0
1+0
|2
—
0
0
|75.746
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|425,73286
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Biyomühendislik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|79.703
82.494
78.200
74.099
|421,23457
378,66320
365,05123
361,88249
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|130+4
130+4
130+4
130+4
|134
134
134
134
|85.931
83.529
39.000
31.873
|414,46986
377,48965
421,71240
422,15450
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|90.996
98.752
92.800
78.230
|409,08040
361,70881
349,04731
357,07795
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Biyomühendislik
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|92.900
96.604
98.800
89.865
|407,05321
363,85983
343,28422
344,48400
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Matematik
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|94.364
102.569
99.100
85.676
|405,47228
357,98752
342,95756
349,32764
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kimya
(İngilizce)
|SAY
|50+2
40+1
40+1
30+1
|52
41
41
31
|103.067
109.940
113.000
98.662
|396,57580
351,31991
330,15173
340,65451
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|104.381
102.117
95.600
82.309
|395,29690
358,45508
346,24407
352,46907
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Çevre Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|134.724
136.225
130.000
106.814
|368,15455
330,47884
317,25867
328,03473
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|151.526
134.618
101.000
79.388
|355,28334
331,62350
341,08210
355,77961
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kimya
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|154.013
172.942
180.000
144.537
|353,48273
308,09067
288,14056
302,01455
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
45+2
|62
62
62
47
|159.677
184.263
184.000
142.849
|349,44509
302,29717
286,10044
303,23252
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|İstatistik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|172.620
190.252
190.000
154.076
|341,01390
299,44589
283,39918
291,18509
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|80+2
70+2
60+2
60+2
|82
72
62
62
|187.878
148.273
113.000
88.619
|331,88109
322,40117
330,80825
345,77950
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
|SAY
|40+1
50+2
60+2
60+2
|41
52
62
62
|199.315
234.139
246.000
210.981
|325,55959
281,21545
262,53076
258,04312
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Fizik
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|236.728
254.104
284.000
210.529
|307,41515
274,26318
251,95272
262,52347
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
—
|—
1
0
—
|—
74.573
Dolmadı
—
|—
387,87290
Dolmadı
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) (İSTANBUL)
|Matematik Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
—
|—
1
0
—
|—
79.417
Dolmadı
—
|—
382,16448
Dolmadı
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|10.645
12.281
14.400
23.669
|403,72496
404,63242
389,23641
416,50601
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|11.912
10.151
9.920
20.815
|400,91959
409,03237
398,16504
409,41240
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İletişim ve Tasarımı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|15.495
17.431
25.400
28.836
|393,98324
396,22869
374,69498
398,60966
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
45+2
|52
52
52
47
|33.032
39.460
53.900
68.824
|372,09299
373,95132
352,65070
363,78234
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Fotoğraf ve Video
|SÖZ
|40+1
30+1
30+1
20+1
|41
31
31
21
|44.728
46.600
60.900
77.420
|362,38016
368,94090
348,76234
358,08611
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|48.297
37.355
35.900
53.078
|359,87395
375,58548
365,00161
386,37069
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Sanat ve Kültür Yönetimi
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|82.123
88.755
104.000
116.383
|341,06289
347,43858
330,17288
345,54615
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|43.303
53.605
58.700
52.809
|394,85670
375,61645
358,77259
376,70515
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|45.468
54.718
51.600
32.131
|393,40618
374,82684
364,28047
406,61727
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|50+2
50+2
40+1
—
|52
52
41
—
|49.492
62.697
75.800
—
|390,84783
369,38466
347,16520
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
45+2
|62
62
62
47
|72.203
82.442
88.100
71.198
|377,92215
357,43908
340,02444
364,99111
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|110.640
116.362
120.000
87.486
|359,43272
340,20126
324,25209
346,71328
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|120.721
103.590
98.100
54.910
|355,03324
346,25945
334,75646
385,07269
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İktisat
|EA
|100+3
105+3
105+3
105+3
|103
108
108
108
|128.177
130.242
133.000
96.331
|351,83250
334,21121
318,56793
340,33673
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
|EA
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|296.603
327.776
458.000
—
|298,87106
279,76321
248,76462
—
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|6.747
7.369
7.090
5.274
|442,39224
435,01877
426,54943
442,81538
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)(İSTANBUL)
|Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
|DİL
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
33
35
37
|19.685
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|385,84457
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı