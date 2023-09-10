‘Yıldız Tozu’na tam not

Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Sinehane'nin yapımcılarından olduğu Yıldız Tozu filminin özel gösterimi İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gerçekleşti. Türk edebiyatının duayen ismi Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmin özel gösterimine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve yönetmen Ahmet Sönmez katıldı. Öğrencilerin de büyük ilgi gösterdiği galada salona mısır dağıtıldı.Çekimleri geçtiğimiz yıl Erzincan Kemaliye'de tamamlanan filmde, küçük bir kasabada kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsü ele alınıyor. Aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemini 2 kardeşin gözünden çarpıcı bir şekilde anlatan filmin başrollerini Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Toprak Can Adıgüzel, Türkü Turan paylaşırken, çocuk oyuncular Berat Çağan ve Süleyman Biçen de rol alıyor. Film 22 Eylül'de tüm sinemaseverlerle buluşacak.Gösterim sonunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mustafa Kutlu'nun hikayelerini sürekli okuduğunu ve sevdiğini belirterek, "Filmde o ambiyans yansıtılır mı diye merak içindeydim. Filmi çok beğendim. Hem işlenişi hem de filmin yapıldığı coğrafya itibarıyla. Israrla bütün öğretmen ve öğrencilerimize filmi görmesini tavsiye ederim. Olağanüstü güzel işlenmiş bir film" dedi.Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez ise "Anadolu'nun topraklarının kokusunu yansıtmaya çalıştık. Takdir seyircimizin" ifadelerini kullandı.