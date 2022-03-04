Haberler Yaşam Haberleri Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale’de başladı
Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:42 Son Güncelleme: 4.3.2022 17:54

Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale’de başladı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale’de başladı

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonaya, 40 ilden 400 erkek, 290 kadın sporcu katılıyor. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, halterin Türkiye'nin göğsünü kabartan spor alanlarından birisi ve 30-35 yıllık bir mazisinin olduğunu söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle başlayan bir sürecin olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye geldiği sırada bayrak sallayan çocukların arasında bende vardım. Türkiye'de halter çok bilinmezdi. Naim gibi büyük bir sporcunun gelmesiyle birlikte bu alanda kırılma sağlandı. Nasıl milletimiz dünya sahnesine başka alanlarda çıkıyorsa, sportif alanlarla da çıkıyor. Sizlerin de göğsümüzü kabartacak dereceler alacağınıza ve çok iyi sporcular olacağınıza olan inancım tamdır." diye konuştu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de şampiyonanın geleceğin Naim'leri Halil'leri ve Taner Sağır'larının yetişeceği bir organizasyon olacağını belirtti.

Bu şampiyonayı burada yapmalarının sebeplerinden birisinin, Kırıkkale'deki halter altyapısının sağlam olmasından kaynaklandığını anlatan Ünlü, Vali, belediye başkanı ve il müdürünün derece ilgili olduğunu kaydetti. Şu ana kadarki müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarının verildiği törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, federasyon yetkilileri, sporcular ve antrenörler katıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Akrep Nalan hayatını kaybetti! Akrep Nalan neden öldü?
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi! HES kodu, PCR testi, maske...
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
SON DAKİKA: Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili emekli istihbaratçı generalden çarpıcı çıkış: İki tarafla da görüşebilen tek ülke Türkiye
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Başkan Erdoğan duyurdu! Kadına karşı şiddete yeni reform: Cezalar artıyor
Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın hapis cezası kesinleşti! Her yerde aranıyor...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi: Alman dergiden olay iddia! Ukrayna'ya kullanılamaz füzeler gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale’de başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA