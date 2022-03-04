Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası Kırıkkale’de başladı

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyonaya, 40 ilden 400 erkek, 290 kadın sporcu katılıyor. Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, halterin Türkiye'nin göğsünü kabartan spor alanlarından birisi ve 30-35 yıllık bir mazisinin olduğunu söyledi.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye gelmesiyle başlayan bir sürecin olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye geldiği sırada bayrak sallayan çocukların arasında bende vardım. Türkiye'de halter çok bilinmezdi. Naim gibi büyük bir sporcunun gelmesiyle birlikte bu alanda kırılma sağlandı. Nasıl milletimiz dünya sahnesine başka alanlarda çıkıyorsa, sportif alanlarla da çıkıyor. Sizlerin de göğsümüzü kabartacak dereceler alacağınıza ve çok iyi sporcular olacağınıza olan inancım tamdır." diye konuştu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü de şampiyonanın geleceğin Naim'leri Halil'leri ve Taner Sağır'larının yetişeceği bir organizasyon olacağını belirtti.

Bu şampiyonayı burada yapmalarının sebeplerinden birisinin, Kırıkkale'deki halter altyapısının sağlam olmasından kaynaklandığını anlatan Ünlü, Vali, belediye başkanı ve il müdürünün derece ilgili olduğunu kaydetti. Şu ana kadarki müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyalarının verildiği törene, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, federasyon yetkilileri, sporcular ve antrenörler katıldı.