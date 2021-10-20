Yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilen Mustafa Konak dizilerin aranan yıldızı oldu

Birkaç dizi ile birlikte bir festival dizisinde de başrol oynadım. Bir dizi filmde oyunculuğumu beğenip yılın en iyi çocuk oyuncusu seçtiler bana layık görülen bu başarıyı devam ettirmek için çok çalışacağım. Bir dizide devamlı oyuncu olarak anlaşma yaptım. Hedefim başrol oynamak" dedi.