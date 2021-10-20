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Giriş Tarihi: 20.10.2021 19:02

Yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilen Mustafa Konak dizilerin aranan yıldızı oldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilen Mustafa Konak dizilerin aranan yıldızı oldu

ATV’nin sevilen dizisi “Kimse Bilmez” de rol alan ve birkaç dizide ve festival dizisinde başrol oynadıktan sonra yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan küçük yıldız Mustafa Konak yeni bir diziyle anlaşma yaptı. Konak, “Hedefim eğitimli iyi bir oyuncu olmak dedi.

ATV'nin sevilen dizisi "Kimse bilmez"de Keremcem'in oğlu Alican karakterini canlandıran ve sonrasında düzenlenen bir organizasyonda yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak, özel bir TV'de yayınlanan televizyon dizisi ile anlaştı. Dizilerdeki rolü ile profesyonelliğe adım atan çocuk oyuncu Mustafa Konak , "Küçük yaşta dizi dünyasına girdim.

Birkaç dizi ile birlikte bir festival dizisinde de başrol oynadım. Bir dizi filmde oyunculuğumu beğenip yılın en iyi çocuk oyuncusu seçtiler bana layık görülen bu başarıyı devam ettirmek için çok çalışacağım. Bir dizide devamlı oyuncu olarak anlaşma yaptım. Hedefim başrol oynamak" dedi.

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Yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilen Mustafa Konak dizilerin aranan yıldızı oldu
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