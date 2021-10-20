Yılın en iyi çocuk oyuncusu seçilen Mustafa Konak dizilerin aranan yıldızı oldu

ATV'nin sevilen dizisi "Kimse bilmez"de Keremcem'in oğlu Alican karakterini canlandıran ve sonrasında düzenlenen bir organizasyonda yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü alan Mustafa Konak, özel bir TV'de yayınlanan televizyon dizisi ile anlaştı. Dizilerdeki rolü ile profesyonelliğe adım atan çocuk oyuncu Mustafa Konak , "Küçük yaşta dizi dünyasına girdim.
Birkaç dizi ile birlikte bir festival dizisinde de başrol oynadım. Bir dizi filmde oyunculuğumu beğenip yılın en iyi çocuk oyuncusu seçtiler bana layık görülen bu başarıyı devam ettirmek için çok çalışacağım. Bir dizide devamlı oyuncu olarak anlaşma yaptım. Hedefim başrol oynamak" dedi.