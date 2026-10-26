Haberler Yaşam Haberleri Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı
Giriş Tarihi: 26.10.2026 21:10 Son Güncelleme: 26.10.2026 21:11

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

2026 Ballon d'Or adayları belli oldu. France Football ve UEFA iş birliğiyle düzenlenen ödül için açıklanan 30 kişilik listede Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen yıldız futbolcular yer aldı. Futbolseverler, sezonun en başarılı oyuncusunu belirleyecek ödülün sahibini ve adaylar arasındaki sıralamayı takip ediyor.

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Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı
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2026 Ballon d'Or ödülü için 30 kişilik aday listesi açıklandı. Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Kylian Mbappé ve Lamine Yamal gibi yıldızların yer aldığı listede futbol dünyasının gözü ödülün sahibine çevrildi.

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de (bu akşam) Londra'da düzenlenecek. Tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına yapılacak.

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Ödülü geçen yıl erkek futbolunda Ousmane Dembele, kadın futbolunda ise Aitana Bonmati kazanmıştı.

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Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

İŞTE ERKEKLERDE ADAY GÖSTERİLEN 30 FUTBOLCU

Jude Bellingham

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Pau Cubarsi

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Marc Cucurella

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Ousmane Dembele

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Luis Diaz

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Bruno Fernandes

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Gabriel Magalhaes

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Erling Haaland

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Achraf Hakimi

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Harry Kane

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Khvicha Kvaratskhelia

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Lamine Yamal

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Sadio Mane

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Willian Pacho

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Marquinhos

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Lautaro Martinez

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Kylian Mbappe

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Nuno Mendes

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Lionel Messi

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Joao Neves

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Michael Olise

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Julian Quinones

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Declan Rice

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Rodri

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Fabian Ruiz

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

William Saliba

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Ferran Torres

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Dayot Upamecano

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Vinicius Junior

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

Vitinha

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

YILIN KULÜBÜ ADAYLARI

Arsenal, Bayern Münih, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI

Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany, Luis Enrique

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

YILIN KALECİSİ ADAYLARI

Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Joan Garcia (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simon (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo Colo)

Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

YILIN GENÇ OYUNCUSU ADAYLARI

Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Münih), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)

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Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı
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