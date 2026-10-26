Yılın futbolcusu seçiliyor! 2026 Ballon d’Or için 30 aday açıklandı

70. Ballon d'Or ödül töreni, 26 Ekim Pazartesi saat 21.00'de (bu akşam) Londra'da düzenlenecek. Tören, ödülü ilk kazanan İngiliz futbolcu Sir Stanley Matthews'ın anısına yapılacak.
İŞTE ERKEKLERDE ADAY GÖSTERİLEN 30 FUTBOLCU
Jude Bellingham
Pau Cubarsi
Marc Cucurella
Ousmane Dembele
Luis Diaz
Bruno Fernandes
Gabriel Magalhaes
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Lamine Yamal
Sadio Mane
Willian Pacho
Marquinhos
Lautaro Martinez
Kylian Mbappe
Nuno Mendes
Lionel Messi
Joao Neves
Michael Olise
Julian Quinones
Declan Rice
Rodri
Fabian Ruiz
William Saliba
Ferran Torres
Dayot Upamecano
Vinicius Junior
Vitinha
YILIN KULÜBÜ ADAYLARI
Arsenal, Bayern Münih, Bodo/Glimt, Flamengo, PSG
YILIN TEKNİK DİREKTÖRÜ ADAYLARI
Mikel Arteta, Luis de la Fuente, Unai Emery, Vincent Kompany, Luis Enrique
YILIN KALECİSİ ADAYLARI
Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Joan Garcia (Barcelona), Edouard Mendy (Al Ahli), Emiliano Martinez (Chelsea), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (PSG), Unai Simon (Athletic Bilbao), Vozinha (Colo Colo)
YILIN GENÇ OYUNCUSU ADAYLARI
Kerim Alajbegovic (Juventus), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Pau Cubarsi (Barcelona), Yan Diomande (Real Madrid), Lennart Karl (Bayern Münih), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Johan Manzambi (Aston Villa), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Warren Zaire-Emery (PSG)