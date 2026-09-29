Yılın ilk kar sürprizi! Palandöken beyaza büründü

Erzurum genelinde etkisini gösteren soğuk hava dalgası, kent merkezinde sağanak; yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı olarak yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının gece saatlerinde düştüğü kentte, 3 bin 126 metre yükseklikteki Palandöken Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

EJDER TEPESİ BEYAZ GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Kış sporlarının dünyaca ünlü adresi Palandöken Kayak Merkezi'nin 3 bin 176 metre rakımdaki en yüksek noktası olan Ejder Tepesi, kar yağışının ardından kartpostallık görüntülere sahne oldu. Zirveyi kaplayan kar örtüsü sabah saatlerinde yerini yoğun sise bırakırken, bölgede adeta kış havası esmeye başladı.

Meteoroloji bilgilere göre, yağışla birlikte kentte soğuklar da etkisini artırdı. Erzurum şehir merkezinde en düşük hava sıcaklığı 3,9 dereceye kadar gerilerken, kar yağışının etkili olduğu Palandöken'de termometreler 1 dereceyi gösterdi. Yağışın ardından bölgede soğuk havanın etkisini sürdüreceği bildirildi.