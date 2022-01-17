Yılın ilk rekor satışı

Pandemi ve ekonomik sıkıntılar, sanat dünyasını etkilemedi. Artam Antik AŞ tarafından yapılan müzayedede, Neşet Günal’ın “Duvar Dibi” adlı eseri 4.6 milyon liraya alıcı buldu
Türk sanat piyasası yıla rekor satışla başladı. Tüm dünyayı etkisine alan ekonomik sıkıntılar veya pandemi sanat dünyasını olumsuz etkilemedi. Yerli ve yabancı müzayede evleri rekor satışlar yapmaya devam etti. Artam Antik AŞ'nin önceki gün yaptığı 369'uncu online müzayedede rekor bir satış gerçekleşti. 270 eserin satışa çıktığı müzayedede Neşet Günal'ın "Duvar Dibi" adlı eseri KDV ve komisyon dahil 4.6 milyon liraya alıcı buldu. Sanatçının başyapıtları arasında gösterilen 1981 tarihli 138 x 190 ölçülerindeki eser, 3.3 milyon liradan satışa çıkarılmıştı. Eser, Osman Hamdi Bey'in eserlerinden sonra Artam Antik AŞ müzayedelerinde satılan en pahalı eserler arasındaki yerini aldı. Neşet Günal'ın 1968 tarihli "Testili Kız" adlı eseri de yine Artam Antik AŞ'nin 368'inci online müzayedesinde 1 milyon 680 bin liraya satılmış ve 2021'in en pahalı satış rakamına ulaşan eseri olmuştu. "Resimde insanı temel unsur alma gereğine iyice inandım, tek çıkış yolu bu idi. Fakat inanarak, içtenlikle, insanı insan olarak yaşayarak..." diyen Günal, toplumsal gerçekliğin en önemli sanatçıları arasında yer alıyor.
VAKIFLARA BAĞIŞLANDI
Öte yandan müzayedede Rahmi Atalay'a ait 3 eserin satışından elde edilen gelir sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bağışlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu gerçekleştirdiği ve 500 bin liraya satılan "Kartal" adlı eserin geliri KAÇUV'a (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) bağışlandı. Sanatçının 270 bin liraya satılan "Boğa" adlı eserinin geliri TESYEV'e (Türkiye Engelliler Spor ve Eğitim Vakfı), 250 bin liraya satılan "Balık" adlı eserin geliri ise ENEV'e (Engelsiz Eğitim Vakfı) bağışlandı.
Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı "Kartal" 500 bin liraya satıldı.