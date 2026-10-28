SON DAKİKA… Milyonluk gayrimenkulleri tehdit, şantaj ve sahte belgeyle ele geçirmişti! Kanlı tapu çetesi lideri Çetin Acar yakalandı

İKİ KARDEŞİ HEDEF ALDILAR

Çetenin 2007'deki bir diğer kanlı eyleminde ise Yeşilköy'de bulunan iki villasını satmak isteyen Şemsittin G. ve Fikriye G. isimli kardeşler hedef alındı. Çete üyelerince kaçırılan Şemsittin G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Şemsiddin G.'nin cansız bedeni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan Fikriye G. ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybetti.

55 SANIKLI DAVADA 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Tapu Çetesi'ni çökertmek için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Haziran 2008'de operasyon düzenlendi. Çete lideri Çetin Acar, eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Çetin Acar'ın o dönem evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.