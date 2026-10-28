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Giriş Tarihi: 28.10.2026 15:18 Son Güncelleme: 28.10.2026 15:24

SON DAKİKA… Milyonluk gayrimenkulleri tehdit, şantaj ve sahte belgeyle ele geçirmişti! Kanlı tapu çetesi lideri Çetin Acar yakalandı

SON DAKİKA… İstanbul’da Ermeni asıllı yaşlı ve yalnız yaşayan kişilerin milyonluk gayrimenkullerini tehdit, şantaj ve sahte belgelerle ele geçiren Tapu Çetesi’nin lideri Çetin Acar Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Şişli’de düzenlenen operasyonla yakalandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı olaylarla gündeme gelen çete lideri hakkında müebbet ve 10 yıl hapis cezası bulunuyordu.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… Milyonluk gayrimenkulleri tehdit, şantaj ve sahte belgeyle ele geçirmişti! Kanlı tapu çetesi lideri Çetin Acar yakalandı
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüleri tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye devam ediyor. Son olarak gözaltına alınan hükümlünün bilgileri polisleri bile hayrete düşürdü.

İstanbul'da özellikle yüksek maddi değere sahip gayrimenkulleri bulunan yaşlı ve yalnız yaşayan kişileri hedef alarak taşınmazlarını ele geçirdiği belirlenen Tapu Çetesi'nin lideri Çetin Acar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. 2000'li yılların ortalarında ortaya çıkan ve tehdit, şantaj, kaçırma ile sahte belgeler üzerinden yürütülen suçlarla gündeme gelen örgütün liderinin, yıllar sonra yeniden cezaevine gönderilmesi için işlem başlatıldı.

TARİHİ YALIYI SAHTE VEKALETNAMEYLE ELE GEÇİRDİLER

Çetenin karıştığı olaylardan biri, 2007 yılında Beykoz Kanlıca'da yaşandı. Tarihi yalısını satışa çıkarmak isteyen Vanda Ayaşlı Esen'in evlatlık çocuğu kaçırılarak Mersin'de zorla alıkonuldu. Düzenlenen operasyonla kurtarılan kişinin ardından Vanda Ayaşlı Esen'in şüpheli ölümü üzerine mezarı açılarak otopsi yapıldı. İncelemede, Esen'in bakımsızlık nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Soruşturmada, Vanda Ayaşlı Esen'in banka kasalarındaki değerli eşyalarının, ziynetlerinin ve araçlarının yağmalandığı, tarihi yalısının ise sahte vekâletnameyle Çetin Acar'a devredildikten sonra başka bir kişiye satıldığı tespit edildi.

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İKİ KARDEŞİ HEDEF ALDILAR

Çetenin 2007'deki bir diğer kanlı eyleminde ise Yeşilköy'de bulunan iki villasını satmak isteyen Şemsittin G. ve Fikriye G. isimli kardeşler hedef alındı. Çete üyelerince kaçırılan Şemsittin G.'ye zorla senet imzalatılarak villalara haciz konuldu. Şemsiddin G.'nin cansız bedeni Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulundu. Ağır yaralı halde Gebze Devlet Hastanesi önüne bırakılan Fikriye G. ise 23 Nisan 2008'de hayatını kaybetti.

55 SANIKLI DAVADA 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Tapu Çetesi'ni çökertmek için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 12 Haziran 2008'de operasyon düzenlendi. Çete lideri Çetin Acar, eşi N.A., emlakçı F.G., şoför A.S. ve bazı tapu müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı. Çetin Acar'ın o dönem evinde yapılan aramalarda mağdurlara ait çok sayıda orijinal tapu ile sahte senet ele geçirildi. Toplam 55 sanığın yargılandığı davada, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YILLAR SONRA YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

2013 yılında tahliye edilen Çetin Acar hakkında, 2021 yılında sonuçlanan mahkeme kararıyla müebbet ve 10 yıl hapis cezası verildi. Hükümlünün kayıt dışı olarak ikamet ettiği adresi belirleyen polis ekipleri, 27 Ekim 2026'da Şişli'de tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Çetin Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alındı. Acar Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#TEKİRDAĞ #İSTANBUL

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