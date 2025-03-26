Haberler Yaşam Haberleri Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı
Giriş Tarihi: 26.3.2025 22:00 Son Güncelleme: 26.3.2025 22:08

Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı

Esenyurt’ta, 6 yıl boyunca atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un çabaları sayesinde 1 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlanarak, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı

Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede kamu bütçesiyle yapılan ancak yarım kalan projeleri tek tek tamamlayarak, Esenyurt'a değer katmaya devam ediyor. Aksoy'un liderliğinde, 6 yıl önce yapımına başlanan ancak tamamlanamayan Yeşilkent Camii projesi sona erdi. Belediye ekiplerinin çevre düzenlemeleri ve gerekli eksikleri tamamlamasının ardından cami, Kadir Gecesi'nde halkın hizmetine açıldı. Mahalle sakinleri, uzun süredir bekledikleri bu önemli projeyi tamamlayan Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

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Yıllardır atıl bırakılan Yeşilkent Camii, Kadir Gecesi’nde ibadete açıldı
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