Yıllardır boşuna yorulmuşuz! Derz aralarını fırçalamadan sakız gibi yapan gizli formül

Peki ya size tüm bu zahmetten kurtulacağınız, ovalama gerektirmeyen ve profesyonel temizlik şirketlerinin sır gibi sakladığı bambaşka bir formül olduğunu söylesek? Evet, yanlış duymadınız. Ev hanımlarının yeni gözdesi olan ve temizlikte karbonat-sirke devrini tamamen kapatan bu inanılmaz yöntem sayesinde, sararmış derz aralarınız saniyeler içinde ilk günkü parlaklığına dönecek.
Üstelik ihtiyacınız olan tek şey, muhtemelen şu an dolabınızda duran veya eczaneden sadece birkaç liraya alabileceğiniz iki basit malzeme!
DERZLERİ BEMBEYAZ YAPAN O MUCİZEVİ KARIŞIM
Hazırsanız sizi daha fazla merakta bırakmadan o büyük sırrı açıklıyoruz: Oksijenli su (hidrojen peroksit) ve sıvı bulaşık deterjanı! Bu ikili bir araya geldiğinde, inatçı kirleri ve küf lekelerini adeta yerinden söküp atan muazzam bir temizleme gücü ortaya çıkarıyor.
Oksijenli suyun doğal ağartıcı ve derinlemesine dezenfekte edici özelliği, bulaşık deterjanının yoğun yağ çözücü gücüyle birleştiğinde derzlerin arasına işlemiş yılların kirini saniyeler içinde köpürterek yüzeye çıkarıyor.
SADECE 5 DAKİKADA KUSURSUZ TEMİZLİK: NASIL UYGULANIR?
Bu mucizevi karışımı hazırlamak sandığınızdan çok daha pratik. Bir sprey şişesinin içine bir çay bardağı oksijenli su (eczanelerde satılan %3'lük solüsyon) ve bir tatlı kaşığı sıvı bulaşık deterjanı ekleyin.
Şişeyi hafifçe çalkalayarak malzemelerin birbirine iyice geçmesini sağlayın. Ardından bu sihirli formülü sararmış, kararmış derz aralarına bolca sıkın. Fırçalamaya başlamadan önce kirlerin kabarması için sadece 5-10 dakika kadar bekleyin.
Bekleme süresi bittikten sonra, eski bir diş fırçası veya yumuşak uçlu bir temizlik fırçası ile yüzeyin üzerinden hafifçe geçin. Eskisi gibi güç uygulamanıza, kan ter içinde kalmanıza hiç gerek kalmadığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kirler adeta su gibi akıp gidecek. Son adımda ılık suyla durulayarak veya ıslak bir bezle silerek işlemi tamamlayın.
KARBONAT VE SİRKEDEN NEDEN DAHA GÜVENLİ?
Sirke ve karbonat karışımı uygulandığı an görsel bir köpürme yaratsa da, sirkenin yüksek asiditesi uzun vadede derz dolgularını aşındırır.
Oksijenli su ise derz yapısına zarar vermeden sadece organik kirleri, sabun artıklarını ve siyah küf mantarlarını yok eder. Üstelik çamaşır suyu gibi banyonuzda genzinizi yakan zehirli bir kimyasal koku bırakmaz.