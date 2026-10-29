Yıllardır çayı bu şekilde demliyorsanız dikkat: Tüm lezzeti yok eden o küçük detay!

YAPRAKLARI DEMLEMİYOR, ADETA HAŞLIYORUZ

100 dereceye, yani tam kaynama noktasına ulaşmış su, narin çay yaprakları için adeta bir şok etkisi yaratır. Çoğumuz suyu ne kadar sıcak dökersek çayın o kadar iyi ve hızlı demleneceğini zannederiz; oysa bu ezbere hamle çayı demlemez, doğrudan haşlar.