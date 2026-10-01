Yıllardır fark etmeden açık bırakıyoruz! Meğer telefonu içeriden yavaşlatan oymuş

GİZLİ FREN: PİL TASARRUFU MODU NEDİR?

Telefonunuzun performansını içeriden yavaşlatan ve sizi yeni bir telefon almaya zorlayan o ayar, aslında masum görünen **"Pil Tasarrufu Modu"**dur. Bu özellik temel olarak şarj ömrünü uzatmak için tasarlanmıştır. Ancak arka planda çalıştırdığı kısıtlamalar nedeniyle, telefonun tam potansiyeline ulaşmasını doğrudan engeller. Cihazınız donanımsal olarak çok güçlü olsa bile, bu mod açıkken kasten yavaş bir telefon deneyimi yaşarsınız.

