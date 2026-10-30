Yıllık gelenek Kurtuluş’ta yeniden hayat buldu

İstanbul
'un kültürel tarihinde tarihi yapıları, farklı toplulukların bir arada yaşadığı geçmişi ve kuşaktan kuşağa aktarılan gelenekleriyle önemli bir yere sahip olan Kurtuluş, geçmişle bugünü buluşturan özel bir programa ev sahipliği yaptı. Kurtuluş Rum Vakfı tarafından, semtte, 100 yıllık geçmişi olan "Tatavla Şenliği" etkinlikleri düzenlendi. Kurtuluş'ta gerçekleştirilen 3 günlük program Aya Dimitri Kilisesi'nin bahçesinden başlayan tarihi Tatavla yürüyüşü ile start aldı.
İkinci günü Türkiye'nin en eski spor kulübü Kurtuluş Spor'un 130. yıl kutlamasına ayrılan etkinlik, Aya Dimitri Kilisesi'ndeki yortu törenleriyle tamamlandı.
Etkinliğe Şişli
Belediye Başkan Vekili Ali Ekrem Tuna ile Kurtuluş'ta yetişen önemli isimler de katıldı.