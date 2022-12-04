Yılmaz Özdil’den CHP’nin fiyaskosuna olay gönderme! O anları paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısı dün yapıldı. Birçok CHP'li vizyon belgesinin açıklandığı toplantıda kürsüden konuşmalar yaptı. Kapanış konuşmasını ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

YETERSİZ ORGANİZASYON İSYAN ETTİRDİ!

Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı ABD'li yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin ise toplantıya gelmeyip video konferansla toplantıya bağlandı. Konuşması esnasında salonda kriz de yaşandı, İngilizceden Türkçeye tercüme edilirken yetersiz organizasyondan dolayı birçok kişi Rifkin'in konuşmasının tercümesini duyamadı. Hatta gazetecilere salonda doğru düzgün yer verilmemesi de eleştiri konuları arasında yer aldı.

ABD'Lİ O BAŞDANIŞMAN KONUŞURKEN NELER OLDU?

Rifkin'in konuşması esnasında ise Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü ekrana yansıdı. Selvi Hanım'ın kulaklık takmadığı ve uyuduğu anlar toplantıyı izleyen milyonlar tarafından görüldü.

YILMAZ ÖZDİL'DEN OLAY GÖNDERME! Tİ'YE ALDI!

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'den CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı toplantı sonrası çok konuşulacak bir gönderme geldi. Selvi Hanım'ın uyduğunu gösteren ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Özdil, "Heyecan verici bir toplantı oldu…" sözleriyle eleştirisini sosyal medyadan paylaştı, ti'ye aldı. Birçok kişi de sosyal medyadan CHP'nin vizyon belgesini açıkladığı toplantının fiyasko olduğunu dile getirdi.

BAYKAL DA ELEŞTİRMİŞTİ

CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da CHP'nin "İkinci Yüzyıla Çağrı" adlı toplantısına çok konuşulacak bir gönderme yaptı. Baykal, CHP'nin yurt dışından medet ummasına sosyal medyadan tepki göstererek Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü paylaştı. Baykal'ın paylaşımı şöyle: "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" Daha öncede Baykal Kılıçdaroğlu'nun seçime ABD'li başdanışman Jeremy Rifkin ile gitmesini eleştirmiş, "Kılıçdaroğlu seçime Abd'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" demişti.