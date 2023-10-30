Haberler Yaşam Haberleri Yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
Giriş Tarihi: 30.10.2023

Yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konutun teslim edilmesi bekleniyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, depremin hemen ardından TOKİ'nin deprem bölgesine kalıcı konutların inşasına başladığını söyledi. Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında il genelinde 59 bin bağımsız bölümün yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade eden Çeber, "Bunların 29 bini konut, 12 bini köy evi, 17 bin civarı da ahır, iş yeri gibi değişik nitelikte bağımsız bölümler. Bunlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hak sahipliği süreci hemen hemen tamamlanmak üzere ama bir taraftan da kalıcı konut inşaatları hızla yükseliyor" dedi.

HER AY SONU TESLİM EDİLECEK
İl genelinde ilk etapta tespiti tamamlanan ve planlaması yapılan 25 bin civarında kalıcı konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Çeber, şunları kaydetti: "Yılsonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bugünler içerisinde ilk etaplar bitiyor. Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında, prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek. Her ayın sonunda ciddi miktardaki konutumuzu teslim edeceğiz."

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Yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek
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