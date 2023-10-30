Yılsonuna kadar 10 bin 350 kalıcı konut teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'takidepremlerden etkilenenGaziantep'te yılsonunakadar 10 bin 350 kalıcı konutunteslim edilmesi bekleniyor.Gaziantep Valisi KemalÇeber, depremin hemen ardındanTOKİ'nin deprem bölgesinekalıcı konutların inşasına başladığınısöyledi. Depreminardından yapılan hasar tespitçalışmalarında il genelinde59 bin bağımsız bölümünyeniden yapılmasına kararverildiğini ifade eden Çeber,"Bunların 29 bini konut, 12bini köy evi, 17 bin civarı daahır, iş yeri gibi değişik niteliktebağımsız bölümler. Bunlarüzerinde çalışmalar devam ediyor. Haksahipliği süreci hemen hemen tamamlanmaküzere ama bir taraftan da kalıcıkonut inşaatları hızla yükseliyor" dedi.İl genelinde ilk etapta tespiti tamamlanan ve planlaması yapılan 25 bin civarında kalıcı konut inşaatının devam ettiğini söyleyen Çeber, şunları kaydetti: "Yılsonu itibarıyla 9 bin 700 civarında konutumuz ve 650 civarında da köy evini teslim etmiş olacağız. Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız bugünler içerisinde ilk etaplar bitiyor. Bin civarında konutumuz şu anda teslim aşamasında, prosedürleri tamamlandığı an teslim edilecek. Her ayın sonunda ciddi miktardaki konutumuzu teslim edeceğiz."