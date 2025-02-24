Yine aynı ihmal

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan Fatih Koldaş, 22 Şubat günü eşi ve köpeğiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Ancak yürüyüş esnasında köpeği Rose'un acılar içerisinde kıvrandığını gördü. Köpeğini o durumdan kurtarmak istedi ancak kendisi de elektrik akımına maruz kaldı. Olayda köpeğini kaybetmenin acısını yaşayan Koldaş, ihmal suçlamasıyla şikâyetçi oldu.

Beşiktaş'ın Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde de benzer bir olay meydana geldi. Köpeğiyle gezintiye çıkan kadın, kaldırımdaki elektrik panosunun yanından geçerken akıma kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güçlükle sakinleştirilen köpek veterinere götürüldü. Köpeğin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Vatandaşlar ise belediye ve sorumlulara tepki gösterdi.

BELEDİYENİN İHMALİ VAR

Yaşananlar sonrası tepkilerin odağı olan Kadıköy Belediyesi, sosyal medyada Fatih Koldaş'a yanıt vererek sorumluluğun elektrik sağlayıcısı AYEDAŞ'ta olduğunu söyledi. Ancak belediyenin yapılan çalışmaları denetlemediği acı olay sonucu ortaya çıktı. Konuya ilişkin AYEDAŞ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Acılı aile ise sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda ihmali olanları sorumluluk almaya davet etti. Ailenin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Evet demokrasi kazanacak. Oy verirken önüme bu anı ve kızımızın kanlı gözlerini hatırlayacağım ve hatırlatacağım. Kadıköy'de her kapıyı tek tek gezip Rose'nin ölüş şeklinden ve asla sorumluluk almayan sizden bahsedeceğim. Zira unutmayın Mesut Bey, sizi o koltuğa oturtan Kadıköy halkı" dedi.



2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İstanbul'daki olaylar İzmir'de yaşananları hatırlattı. Geçtiğimiz yıl İzmir'de etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılmıştı. Sağlık ekiplerinin dakikalarca süren kalp masajı sonucu hayata tutunan 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Ancak durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.