YKS sınav giriş belgesi için araştırmalar daha hızlandı. Sınava çok az bir süre kala lise öğrencileri de YKS sınav yerleri sorgulama ekranına hücum ediyorlar. Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklandı. Böylece girecekleri okula önceden gidebiliyorlar. Sınava girerken mutlaka yanında bulundurulması gereken belgeler arasında yer alıyorlar. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!
ÖSYM AİS ile artık YKS sınav yerleri öğrenilebiliyor. Önceki sınavlarda olduğu gibi yine ÖSYM resmi sitesinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.