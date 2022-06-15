YKS sınav giriş belgesi için araştırmalar daha hızlandı. Sınava çok az bir süre kala lise öğrencileri de YKS sınav yerleri sorgulama ekranına hücum ediyorlar. Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklandı. Böylece girecekleri okula önceden gidebiliyorlar. Sınava girerken mutlaka yanında bulundurulması gereken belgeler arasında yer alıyorlar. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!