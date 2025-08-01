YKS 2025 EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerine kaç puanla girilir?

YKS tercih süreci başladı! Adaylar, 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'nin sisteminden yapabilecek. Eşit ağırlık puan türüyle tercih yapacak öğrenciler için 2025 yılı bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. Hukuk, psikoloji, PDR, işletme gibi bölümleri hedefleyen adaylar, "Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Eşit ağırlık programları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. İşte 2025 YKS eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...
Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:
KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.
Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.
2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)
4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)
Aile ve Tüketici Bilimleri
Antrenörlük Eğitimi
Antropoloji
Arkeoloji
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Sigortacılık
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Bilgi ve Belge Yönetimi
Bilim Tarihi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Çocuk Gelişimi
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
Elektronik Ticaret Ve Yönetimi
Emlak Ve Emlak Yönetimi
Enerji Yönetimi
Felsefe
Felsefe Grubu Öğretmenliği
Finans ve Bankacılık
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi
Girişimcilik
Grafik
Grafik Tasarımı
Grafik Sanatlar
Gümrük İşletme
Havacılık Yönetimi
Hukuk
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
İktisadi ve İdari Bilimler Programları
İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İslam İktisadı ve Finans
İşletme
Kamu Yönetimi
Klasik Arkeoloji
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Lojistik Yönetimi
Maliye
Moda Tasarımı
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Müzecilik
Organik Tarım İşletmeciliği
Otel Yöneticiliği
Pazarlama
Politika ve Ekonomi
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
Sermaye Piyasası
Seyahat İşletmeciliği
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği
Sınıf Öğretmenliği
Sigortacılık
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik
Siyasal Bilimler
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Sosyal Hizmet
Sosyoloji
Spor Yöneticiliği
Takı Tasarımı
Takı Tasarımı Ve İmalatı
Tapu Kadastro
Tarım Ekonomisi
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği
Tarih Öncesi Arkeolojisi
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
Tekstil Tasarımı
Tekstil ve Moda Tasarımı
Turizm İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Türk İslam Arkeolojisi
Uluslararası Ekonomi
Uluslararası Finans
Uluslararası Finans ve Bankacılık
Uluslararası Girişimcilik
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İşletme Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri
Yerel Yönetimler
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yönetim Bilimleri Programları
Yönetim Bilişim Sistemleri