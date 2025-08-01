Haberler Yaşam Haberleri YKS 2025 EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerine kaç puanla girilir?
Giriş Tarihi: 1.8.2025 21:08 Son Güncelleme: 1.8.2025 21:08

YKS 2025 EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerine kaç puanla girilir?

ÖSYM’nin duyurusuyla birlikte 2025 YKS tercih süreci resmen başladı. Tercihlerin başlamasıyla birlikte eşit ağırlık puan türünden tercih yapacak adaylar, güncel taban puanlar ve başarı sıralamalarıyla bölümleri incelemeye başladı. Yayınlanan tercih kılavuzunda hem 4 yıllık lisans programları hem de 2 yıllık ön lisans bölümleri yer alıyor. 180, 200, 250, 300, 350, 400 ve üzeri puanlarla öğrenci alan bölümlere dair detaylı bilgiler adayların erişimine sunuldu. Hukuk, psikoloji, işletme, PDR ve benzeri eşit ağırlık programlarını hedefleyen adaylar, tercih listelerini hazırlarken puan ve sıralama verilerine büyük önem veriyor. İşte TYT ve AYT kapsamında eşit ağırlık puan taban puanları, sıralamaları, kontenjanlar…

YKS 2025 EŞİT AĞIRLIK EA BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerine kaç puanla girilir?

YKS tercih süreci başladı! Adaylar, 1 – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihlerini ÖSYM'nin sisteminden yapabilecek. Eşit ağırlık puan türüyle tercih yapacak öğrenciler için 2025 yılı bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları büyük önem taşıyor. Hukuk, psikoloji, PDR, işletme gibi bölümleri hedefleyen adaylar, "Hangi bölüm kaç puanla alım yapıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Eşit ağırlık programları, bu yıl da yoğun ilgi görüyor. İşte 2025 YKS eşit ağırlık bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları...

YKS 2025 TERCİHLERİ BAŞLADI!

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır.Tercih işlemleri, 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINDA!

YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz Çarşamba günü erişime açıldı.

Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. İşte ön bilgilerin yer aldığı kılavuz:

KILAVUZA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek belirleniyor. 2025'e ait en düşük ve en yüksek puan verileri, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna sunulacak.

Adaylar, tercih sürecinde bir önceki yılın yerleştirme puanlarını ve sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına ait ön lisans ve lisans bölümlerinin puanları, başarı sıraları ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki linkler üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Not: Listeler, 2024 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2025 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ 2025:

Aile ve Tüketici Bilimleri

Antrenörlük Eğitimi

Antropoloji

Arkeoloji

Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Bankacılık

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Sigortacılık

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Bilgi ve Belge Yönetimi

Bilim Tarihi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çocuk Gelişimi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Ekonometri

Ekonomi

Ekonomi ve Finans

Elektronik Ticaret Ve Yönetimi

Emlak Ve Emlak Yönetimi

Enerji Yönetimi

Felsefe

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve Bankacılık

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi

Girişimcilik

Grafik

Grafik Tasarımı

Grafik Sanatlar

Gümrük İşletme

Havacılık Yönetimi

Hukuk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İktisadi ve İdari Bilimler Programları

İktisat

İnsan Kaynakları Yönetimi

İslam İktisadı ve Finans

İşletme

Kamu Yönetimi

Klasik Arkeoloji

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Lojistik Yönetimi

Maliye

Moda Tasarımı

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Müzecilik

Organik Tarım İşletmeciliği

Otel Yöneticiliği

Pazarlama

Politika ve Ekonomi

Psikoloji

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rekreasyon

Sağlık Yönetimi

Sanat ve Sosyal Bilimler Programları

Sermaye Piyasası

Seyahat İşletmeciliği

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Sınıf Öğretmenliği

Sigortacılık

Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri

Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

Siyasal Bilimler

Siyaset Bilimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sosyal Hizmet

Sosyoloji

Spor Yöneticiliği

Takı Tasarımı

Takı Tasarımı Ve İmalatı

Tapu Kadastro

Tarım Ekonomisi

Tarım Ticareti ve İşletmeciliği

Tarih Öncesi Arkeolojisi

Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda Tasarımı

Turizm İşletmeciliği

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Türk İslam Arkeolojisi

Uluslararası Ekonomi

Uluslararası Finans

Uluslararası Finans ve Bankacılık

Uluslararası Girişimcilik

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İşletme Yönetimi

Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Finans

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ulaştırma Sistemleri

Yerel Yönetimler

Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği

Yönetim Bilimleri Programları

Yönetim Bilişim Sistemleri

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YKS 2025 EŞİT AĞIRLIK (EA) BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI: 2 ve 4 yıllık eşit ağırlık bölümlerine kaç puanla girilir?
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