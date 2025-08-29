YKS EK KONTENJANLAR ve TABAN PUANLARI 2025: Üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. İlk verilere göre, devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün programlara 665 bin 54 aday yerleşti. Açıklamada 53 bin 338 kontenjanın boş kaldığı bildirildi. Peki, üniversitelerde boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
YKS EK KONTENJAN VE PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?
2025 YKS sonuçlarının ardından üniversite kayıtları tamamlandığında, boş kalan kontenjanlar ve ilgili taban puanları netleşecek. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından hazırlanan ek kontenjan kılavuzu ile hangi programlarda boş kontenjan olduğu ve bu programların taban puanları adaylarla paylaşılacak. Bu liste, ek tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak.
ÜNİVERSİTE KONTENJANLARINDA DOLULUK ORANI
YÖK Başkanı Özvar, devlet üniversitelerindeki kontenjan doluluk oranlarını açıkladı. Buna göre; ön lisans programlarının tamamı, toplam kontenjanların ise %99'u dolmuş durumda. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programları tamamen dolarken, mühendislikte doluluk %97, öğretmenlikte %95 olarak gerçekleşti. Ayrıca, bu yıl ilk kez açılan 27 yeni programın tamamında kontenjanlar doldu. Özvar, adayların özellikle yapay zekâ, yeşil dönüşüm ve dijital teknolojilere dayalı alanlara yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.
EK TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Boş Kontenjanların Tespiti
Ana yerleştirme sonuçlarının ardından, adayların üniversitelere kayıt işlemleri tamamlanır. Kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle oluşan boş kontenjanlar belirlenir.
Ek Yerleştirme Kılavuzunun Yayımlanması
ÖSYM, boş kalan kontenjanları ve başvuru koşullarını içeren Ek Yerleştirme Kılavuzunu ilan eder.
Başvuru ve Tercih Süreci
Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulan tarihler arasında, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yalnızca boş kontenjanlar arasından tercihte bulunabilir.
Yerleştirme İşlemleri
ÖSYM, adayların puan ve başarı sırasına göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirir.
Sonuçların Açıklanması ve Kayıt İşlemleri
Ek yerleştirme sonuçları ilan edilir ve yerleşen adaylar, belirtilen tarihlerde ilgili üniversitelere kayıtlarını yaptırır.