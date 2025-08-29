YKS EK KONTENJANLAR ve TABAN PUANLARI 2025: Üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları açıklandı mı?

YKS EK KONTENJAN VE PUAN DURUMU BELLİ OLDU MU?

2025 YKS sonuçlarının ardından üniversite kayıtları tamamlandığında, boş kalan kontenjanlar ve ilgili taban puanları netleşecek. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, ÖSYM tarafından hazırlanan ek kontenjan kılavuzu ile hangi programlarda boş kontenjan olduğu ve bu programların taban puanları adaylarla paylaşılacak. Bu liste, ek tercih yapacak adaylar için yol gösterici olacak.