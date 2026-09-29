YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

YKS ek tercih kapsamında üniversiteye yerleşen öğrenciler için kayıt sürecinde izlenecek adımlar ve teslim edilmesi gereken belgeler de merak ediliyor. Elektronik kayıt imkanı bulunan adaylar işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilirken, bazı adayların üniversitelerin belirlediği kayıt işlemlerini tamamlaması gerekebiliyor.
2026-YKS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/X10gALvyK5 pic.twitter.com/Zxgl3EQSAO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 28, 2026
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.
Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.
Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.
2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:
e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.