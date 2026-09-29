YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi

YKS ek yerleştirme sonuç belgesi

Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf

İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör