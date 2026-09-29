Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:57

YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2026-2027 YKS ek tercih üniversite kayıt tarihleri adayların gündeminde yer alıyor. Ek yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve sürecin nasıl ilerleyeceğini araştırmaya başladı. ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda üniversite kayıtlarının tarihleri belli oldu.

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YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
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YKS ek tercih kapsamında üniversiteye yerleşen öğrenciler için kayıt sürecinde izlenecek adımlar ve teslim edilmesi gereken belgeler de merak ediliyor. Elektronik kayıt imkanı bulunan adaylar işlemlerini çevrim içi gerçekleştirebilirken, bazı adayların üniversitelerin belirlediği kayıt işlemlerini tamamlaması gerekebiliyor.

ÖSYM DUYURDU!

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.

Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.

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YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

  • T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
  • Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi
  • YKS ek yerleştirme sonuç belgesi
  • Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf
  • İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: ÖSYM YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
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