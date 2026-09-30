YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?

ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte ek yerleştirme sonrası izlenecek yol da netleşti. Açıklanan takvim doğrultusunda işlemler hem e-Devlet üzerinden hem de üniversitelerin kendi sistemleri aracılığıyla yürütülüyor. Adayların bu aşamada yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve varsa ek koşulları da kontrol etmesi gerekiyor.
2026 YKS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların işlemleri 2 Ekim Cuma günü başlıyor. Üniversitelerde şahsen yapılacak işlemler 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.
Elektronik kayıt yapacak öğrenciler için ise farklı tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.
2026-YKS: Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandıhttps://t.co/X10gALvyK5 pic.twitter.com/Zxgl3EQSAO— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) September 28, 2026
Ek yerleştirmeyle üniversiteye yerleşen adaylar, elektronik kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Bunun için sistemde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "Üniversite E-Kayıt" hizmetine giriş yapılması gerekiyor.
E-kayıt belgesinin oluşturulmasıyla birlikte elektronik süreç sona erecek.
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İstenen belgeler üniversiteye ve bölüme göre değişiklik gösterebiliyor. Şahsen işlem yapacak öğrencilerden genel olarak kimlik belgesi ile diploma veya mezuniyet belgesi talep edilebiliyor.
Sağlık raporu, özel koşul belgesi veya başka evrak isteyen bölümlerde ise üniversitenin yayımladığı duyuruları takip etmeleri gerekiyor.