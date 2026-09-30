YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?

ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte ek yerleştirme sonrası izlenecek yol da netleşti. Açıklanan takvim doğrultusunda işlemler hem e-Devlet üzerinden hem de üniversitelerin kendi sistemleri aracılığıyla yürütülüyor. Adayların bu aşamada yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve varsa ek koşulları da kontrol etmesi gerekiyor.