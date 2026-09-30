Haberler Yaşam Haberleri YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.09.2026 13:39

YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için yeni bir süreç başlıyor. Öğrencilerin, üniversitelerin duyurduğu tarihler ile e-Devlet üzerinden yapılacak elektronik işlemleri yakından takip etmesi gerekiyor. Peki, YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır? İşte, 2026 takvimi ve izlenecek adımlar...

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YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?
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ÖSYM'nin açıkladığı takvimle birlikte ek yerleştirme sonrası izlenecek yol da netleşti. Açıklanan takvim doğrultusunda işlemler hem e-Devlet üzerinden hem de üniversitelerin kendi sistemleri aracılığıyla yürütülüyor. Adayların bu aşamada yerleştikleri üniversitenin duyurularını ve varsa ek koşulları da kontrol etmesi gerekiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 YKS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların işlemleri 2 Ekim Cuma günü başlıyor. Üniversitelerde şahsen yapılacak işlemler 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Elektronik kayıt yapacak öğrenciler için ise farklı tarihler arasında işlemlerini gerçekleştirecek. e-Devlet üzerinden yapılacak işlemler 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirmeyle üniversiteye yerleşen adaylar, elektronik kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Bunun için sistemde yer alan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı "Üniversite E-Kayıt" hizmetine giriş yapılması gerekiyor.

E-kayıt belgesinin oluşturulmasıyla birlikte elektronik süreç sona erecek.

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YKS EK YERLEŞTİRME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İstenen belgeler üniversiteye ve bölüme göre değişiklik gösterebiliyor. Şahsen işlem yapacak öğrencilerden genel olarak kimlik belgesi ile diploma veya mezuniyet belgesi talep edilebiliyor.

Sağlık raporu, özel koşul belgesi veya başka evrak isteyen bölümlerde ise üniversitenin yayımladığı duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYIT TAKVİMİ 2026

  • Ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması: 28 Eylül 2026
  • Üniversite işlemlerinin başlaması: 2 Ekim 2026
  • Elektronik kayıt tarihleri: 2-4 Ekim 2026
  • Üniversitelerde son gün: 9 Ekim 2026

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YKS EK TERCİH KAYIT TARİHLERİ 2026 | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman başlayacak, e-kayıt nasıl yapılır?
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