YKS ek tercih sonuçları bekleniyor! 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

Üniversiteye yerleşme umudunu ek tercihlere taşıyan adaylar, tercih işlemlerinin ardından gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. İlk yerleştirmede dolmayan kontenjanlar için alınan ek tercihler tamamlanırken, adayların hangi programa yerleştiği yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Sonuç tarihine ilişkin açıklama beklenirken, üniversite adaylarının ÖSYM'nin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.
ÖSYM tarafından 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili şu an için resmi bir duyuru yapılmış değil.
Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 6 Ekim'de açıklanmıştı.
2025'te uygulanan takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının eylül sonunda veya ekim ayının ilk günlerinde ilan edilmesi beklenebilir. Ancak sonuç tarihi, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamayla kesinleşecek.
YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:
E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.
Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.