YKS ek tercih sonuçları bekleniyor! 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili şu an için resmi bir duyuru yapılmış değil.

Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 6 Ekim'de açıklanmıştı.

2025'te uygulanan takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının eylül sonunda veya ekim ayının ilk günlerinde ilan edilmesi beklenebilir. Ancak sonuç tarihi, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamayla kesinleşecek.