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Giriş Tarihi: 26.09.2026 06:59

YKS ek tercih sonuçları bekleniyor! 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?

2026 YKS ek yerleştirme tercihlerinin sona ermesiyle birlikte üniversite adaylarının gündeminde bu kez sonuçların açıklanacağı tarih yer aldı. İlk yerleştirme döneminde herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan ya da ek kontenjanlardan yararlanmak isteyen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM üzerinden tamamladı. YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandığında adaylar, yerleştirme durumlarını ÖSYM AİS ekranından T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek.

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YKS ek tercih sonuçları bekleniyor! 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
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Üniversiteye yerleşme umudunu ek tercihlere taşıyan adaylar, tercih işlemlerinin ardından gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. İlk yerleştirmede dolmayan kontenjanlar için alınan ek tercihler tamamlanırken, adayların hangi programa yerleştiği yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanacak. Sonuç tarihine ilişkin açıklama beklenirken, üniversite adaylarının ÖSYM'nin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi önem taşıyor.

2026 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM tarafından 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili şu an için resmi bir duyuru yapılmış değil.

Geçtiğimiz yıl ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise 6 Ekim'de açıklanmıştı.

2025'te uygulanan takvim göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının eylül sonunda veya ekim ayının ilk günlerinde ilan edilmesi beklenebilir. Ancak sonuç tarihi, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamayla kesinleşecek.

2026 YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÜNİVERSİTE EK KAYIT İŞLEMLERİ

Ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar için kayıt maratonu zaman kaybetmeden başlayacaktır. YÖK ve ÖSYM iş birliğiyle belirlenen ek kayıt tarihlerinde adaylara iki farklı yöntem sunulur:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden "Üniversite E-Kayıt" hizmeti kullanılarak şahsen üniversiteye gitmeden yapılabilir.

Şahsen Kayıt: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümler, sağlık raporu veya mülakat şartı arayan programlar için üniversite kampüslerine gidilerek kayıt tamamlanmalıdır.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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YKS ek tercih sonuçları bekleniyor! 2026 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur?
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