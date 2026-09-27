YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan 2026 YKS ek tercih başvurularının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Boş kalan üniversite kontenjanlarına yerleşmek üzere tercihlerini ileten adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Geçmiş yıllardaki değerlendirme takvimi göz önüne alındığında, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı muhtemel tarihler ve sonuç sorgulama adımları gündeme geldi.
ÖSYM, 2026-YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ek tercih sürecinin 21 Eylül gecesi noktalanmasının ardından ÖSYM değerlendirme işlemlerine başladı.
2025 yılında YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise yaklaşık bir hafta sonra 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.
ÖSYM tarafından değerlendirme işlemleri tamamlandığında, sonuçlar doğrudan kurumun resmi sonuç açıklama platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.
ÖSYM 2026 YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda belirtilen kayıt takvimine göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek:
E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen e-kayıt işlemleri, adayların üniversiteye gitmeden kayıt olmalarını sağlar.
Yüz Yüze Kayıt: E-kayıt imkanı olmayan veya özel şartlı bölümlere (sağlık raporu, mülakat vb. isteyen) yerleşen adaylar belirlenen tarihlerde üniversite kampüslerine şahsen başvuracaktır.