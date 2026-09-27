YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda belirtilen kayıt takvimine göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen e-kayıt işlemleri, adayların üniversiteye gitmeden kayıt olmalarını sağlar.

Yüz Yüze Kayıt: E-kayıt imkanı olmayan veya özel şartlı bölümlere (sağlık raporu, mülakat vb. isteyen) yerleşen adaylar belirlenen tarihlerde üniversite kampüslerine şahsen başvuracaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör