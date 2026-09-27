Haberler Yaşam Haberleri YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Giriş Tarihi: 27.09.2026 06:54

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!

2026 YKS ek tercih sürecini tamamlayan adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Üniversite boş kalan kontenjanlarına yerleşmek için tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ileten adaylar, "2026 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Yükseköğretim Kurumları Sınavı güncel son durum detayları...

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM’de!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan 2026 YKS ek tercih başvurularının ardından değerlendirme sürecine geçildi. Boş kalan üniversite kontenjanlarına yerleşmek üzere tercihlerini ileten adaylar, sonuçlar için heyecanlı bekleyiş içinde. Geçmiş yıllardaki değerlendirme takvimi göz önüne alındığında, YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı muhtemel tarihler ve sonuç sorgulama adımları gündeme geldi.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026-YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ek tercih sürecinin 21 Eylül gecesi noktalanmasının ardından ÖSYM değerlendirme işlemlerine başladı.

2025 yılında YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise yaklaşık bir hafta sonra 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından değerlendirme işlemleri tamamlandığında, sonuçlar doğrudan kurumun resmi sonuç açıklama platformu üzerinden ilan edilecek. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek.

ÖSYM 2026 YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK YERLEŞTİRME ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda belirtilen kayıt takvimine göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek:

E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen e-kayıt işlemleri, adayların üniversiteye gitmeden kayıt olmalarını sağlar.

Yüz Yüze Kayıt: E-kayıt imkanı olmayan veya özel şartlı bölümlere (sağlık raporu, mülakat vb. isteyen) yerleşen adaylar belirlenen tarihlerde üniversite kampüslerine şahsen başvuracaktır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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