YKS ek tercih sonuçlarında gözler ÖSYM’de! 2026 YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 YKS ek tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan kılavuzun ardından 2026-YKS ek tercih başvurularının tamamlanması ile değerlendirme sürecinde son aşamaya gelindi. Geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında, ikinci yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve sorgulama adımları gündeme geldi.
ÖSYM tarafından 2026-YKS ek tercih sonuç takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek yerleştirme tercihleri 25-30 Eylül tarihleri arasında alınmış, sonuçlar ise yaklaşık bir hafta sonra 6 Ekim 2025 tarihinde ilan edilmişti. Ancak bu yıla ait sonuç tarihi, ÖSYM'nin yayımlayacağı resmi açıklamayla netleşecek.
Adaylar, YKS ek yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sorgulayabilecek. Ayrıca sonuçlar, AİS mobil uygulaması üzerinden görüntülenebilecek.
ÖSYM 2026 YKS EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Ek tercih sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak. ÖSYM kılavuzunda belirtilen kayıt takvimine göre süreç iki aşamalı olarak ilerleyecek:
E-Kayıt (Elektronik Kayıt): e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilen e-kayıt işlemleri, adayların üniversiteye gitmeden kayıt olmalarını sağlar.
Yüz Yüze Kayıt: E-kayıt imkanı olmayan veya özel şartlı bölümlere (sağlık raporu, mülakat vb. isteyen) yerleşen adaylar belirlenen tarihlerde üniversite kampüslerine şahsen başvuracaktır.
Üniversite adaylarının merak ettiği bir diğer konu ise 2. ek tercih imkanının olup olmayacağı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM mevzuatına göre YKS sürecinde genel yerleştirmenin ardından yalnızca tek bir ek yerleştirme (2. yerleştirme) hakkı tanınmaktadır.