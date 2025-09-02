YKS EK TERCİH TAKVİMİ 2025 BEKLENİYOR! YKS üniversite ek tercih başvuruları ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

Üniversite hayali kuran binlerce aday için süreç henüz sona ermedi. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrildi. Boş kalan kontenjanlara göre gerçekleştirilecek ek yerleştirmeler, adaylara yeniden tercih yapma fırsatı sunacak. Peki, 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve kılavuz yayımlandı mı?
ÖSYM, 2025 YKS ek tercih dönemine dair tarihleri henüz duyurmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında, ek tercih süreci genellikle Eylül ayının ilk haftasında başlıyor ve yaklaşık bir hafta devam ediyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi açıklamalarını yakından takip etmeleri büyük önem taşıyor.
Ek tercih döneminde adayların tercih yapabilmesi için ÖSYM tarafından YKS Ek Tercih Kılavuzu yayınlanacak. Bu kılavuzda, boş kalan kontenjanlar ve taban puanlar yer alacak. Adaylar, kılavuzda yer alan üniversite ve bölümleri inceleyerek tercihlerini ÖSYM'nin resmi sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilecek.
1-5 Eylül tarihleri arasını kapsayan üniversite kayıt dönemi sonrası ek yerleştirme işlemlerinin hız kazanması bekleniyor. 2. tercih listeleri boş kontenjan ve üniversite taban puanları verilerine göre hazırlanacak.
Adaylar, 2025 YKS ek tercih işlemlerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.
Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.