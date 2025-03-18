YKS ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2025 ÖSYM takvimi ile TYT, AYT, YDT tarihleri belli oldu!

2025 YKS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üç aşamadan oluşuyor: Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT). Geç başvuru süreci, 11 Mart Salı günü başlamış ve 13 Mart Perşembe günü sona ermişti. Geç başvuru işlemlerinin bitmesiyle birlikte, YKS'nin tarihi de merak konusu oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? İşte ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimiyle, TYT, AYT ve YDT'nin tarihleri ve saatleri...