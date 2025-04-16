Haberler Yaşam Haberleri YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 16.4.2025 16:32

YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının yapılacağı tarihler netlik kazandı. Adaylar şimdi de sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 YKS oturum tarihleri açıklandı. TYT, AYT ve YDT sınavlarının hangi gün yapılacağı ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Şimdi ise gözler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihte. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.

Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabilecek.

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YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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