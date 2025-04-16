YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 YKS oturum tarihleri açıklandı. TYT, AYT ve YDT sınavlarının hangi gün yapılacağı ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Şimdi ise gözler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihte. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
ÜNİVERSİTE SINAVI OTURUMLARI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,
Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra organize edilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı, sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.
2025 YKS oturumları 21 ve 22 Haziran'da organize edilecek.
Bu bilgiler baz alındığında ise 2025 YKS sınav giriş belgelerinin, haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.