YKS ne zaman? TYT-AYT ve YDT oturum tarihleri belli oldu! 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın merakla beklediği 2025 YKS oturum tarihleri açıklandı. TYT, AYT ve YDT sınavlarının hangi gün yapılacağı ÖSYM takvimiyle duyuruldu. Şimdi ise gözler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihte. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?