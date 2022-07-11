Yüz binlerce üniversite adayı öğrenci YKS sınav sonuçları için geri sayıma geçti. ÖSYM Başkanlığınca belirlenen takvime göre TYT, AYT ve YDT sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşmişti. Bu noktada adaylar "YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuç tarihi ve ardından işleyecek süreçle ilgili detaylar...