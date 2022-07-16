2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.