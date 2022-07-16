YKS sonuçları açıklandı mı sorusu her gün ÖSYM AİS sistemi üzerinden kontrol ediliyor. Üniversite sınavına giren milyonlarca aday tercihler öncesi belirleyici olacak puanlarını öğrenmek için YKS sonuçları açıklamasını takip ediyor. ÖSYM tarafından duyurulan sonuç tarihi için geri sayım başladı. Peki, 2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, TYT – AYT sonuçları ile YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı…
YKS 2022 SONUÇLARI AÇIKLANIYOR!
Haziran ayında yaklaşık 3 milyon kişinin katılımıyla gerçekleştirilen üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı.
ÖSYM tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Ancak erken açıklanma ihtimali nedeniyle YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri devam ediyor.
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
- Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
- TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.
ÜNİVERSİTE SINAVI SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.