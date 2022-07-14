YKS sonuçları için kritik günlere gelindi. Üniversite sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre; Temmuz ayının son haftası erişime açılacak. Milyonlarca aday şimdi YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusuna yanıt ararken söz konusu sınavın soruları ve cevap anahtarı da geçtiğimiz haftalarda erişime açılmıştı. Peki; üniversite sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları bugün açıklanır mı, ayın kaçında? 2022 YKS sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından öğrenilecek.

YKS SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI? | 2022 TYT, AYT, YDT YKS SINAV SONUÇLARI ÖSYM AİS EKRANI

YKS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM takvimine göre; YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde duyurulacak. Ancak üniversite sınavı sonuçlarının erken açıklanma ihtimali de göz önünde bulundurulurken internet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacaktır. Peki; YKS sonuçları erken açıklanır mı?

İşte YKS sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler…