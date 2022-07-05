Haberler Yaşam Haberleri YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 08:16 Son Güncelleme: 5.7.2022 08:16

YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ile ilgili araştırmalar özellikle LGS sonuçlarının açıklanması ve tercihlerin başlamasıyla birlikte daha da arttı. Lise tercihleri yapanların heyecanını gören gençlerin üniversite sınavı puanlarına olan merakı daha da çok artıyor. Böylelikle YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu daha da çok soruyorlar. 18 – 19 Haziran arasında yapılan TYT, YDT ve AYT sınavları sonuçları ÖSYM yakında açıklayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

YKS sonuçları 2022 çok yakında açıklanacak. 18 19 Haziran arasında sınava giren öğrenciler sonuçlar için can atıyor! AYT, YDT ve TYT sınavına giren öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanması ve daha sonra tercihlerin başlamasıyla daha da heyecanlanmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

YKS SONUÇLARI ERKENDEN Mİ AÇIKLANACAK?

Bayram tatilini gerekçe göstererek YKS sonuçlarının daha erkenden açıklanacağına dair bir söylenti geldi. Bu söylentinin asılsız olduğunu, ÖSYM akademik takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilginin olduğunu belirtmek gerekiyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuzda açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını herhangi bir e posta üzerinden değil, sonuç açıklama sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçları sorgulamak için tıklayınız.

YKS 2022 BARAJ VAR MI?

Geçtğimiz yıl olan 150 puan barajı bu yıl bütün sınavlarda kaldırıldı. Böylece YKS, TYT, AYT, YDT'te baraj uygulaması bulunmuyor. Böylece sınava giren bütün adaylar, üniversite tercihi yapabilecek.

SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Sınav sonuçları kağıdında şu bilgiler yer alacak:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırasıvarsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA