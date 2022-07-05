YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2022 çok yakında açıklanacak. 18 19 Haziran arasında sınava giren öğrenciler sonuçlar için can atıyor! AYT, YDT ve TYT sınavına giren öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanması ve daha sonra tercihlerin başlamasıyla daha da heyecanlanmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!