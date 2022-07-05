YKS sonuçları erkenden mi açıklanacak? 2022 üniversite sınavı için geri sayım başladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları 2022 çok yakında açıklanacak. 18 19 Haziran arasında sınava giren öğrenciler sonuçlar için can atıyor! AYT, YDT ve TYT sınavına giren öğrenciler, LGS sonuçlarının açıklanması ve daha sonra tercihlerin başlamasıyla daha da heyecanlanmaya başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Bayram tatilini gerekçe göstererek YKS sonuçlarının daha erkenden açıklanacağına dair bir söylenti geldi. Bu söylentinin asılsız olduğunu, ÖSYM akademik takvimde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bilginin olduğunu belirtmek gerekiyor.
Geçtğimiz yıl olan 150 puan barajı bu yıl bütün sınavlarda kaldırıldı. Böylece YKS, TYT, AYT, YDT'te baraj uygulaması bulunmuyor. Böylece sınava giren bütün adaylar, üniversite tercihi yapabilecek.
Sınav sonuçları kağıdında şu bilgiler yer alacak:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırasıvarsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları