Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:



Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası



varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları



Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)



Yerleştirme puanları ve başarı sıraları



ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.