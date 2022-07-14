YKS sonuçları 2022 için geri sayım başladı. Haziran ayında 3 oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Milyonlarca katılımcı YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusuna yanıt ararken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Bu noktada; taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da önemli bir yer kapsıyor. Peki; TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası.
Yaklaşık 3 milyon kişinin Haziran ayında katılım gösterdiği üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı. YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak ancak erken açıklanma ihtimali nedeniyle YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri güncel olarak devam ediyor…
İşte TYT/AYT/YDT 2022 YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri!
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:
Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
Yerleştirme puanları ve başarı sıraları
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.
SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.