YKS sonuçları 2022 için geri sayım başladı. Haziran ayında 3 oturumda düzenlenen üniversite sınavı sonuçları Temmuz ayında açıklanacak. Milyonlarca katılımcı YKS sonuçları erken açıklanır mı sorusuna yanıt ararken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Bu noktada; taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da önemli bir yer kapsıyor. Peki; TYT, AYT, YDT YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sınav sonuçları ÖSYM sorgulama sayfası.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR | YKS SINAV SONUÇLARI 2022 İÇİN SAYILI GÜN KALDI!

Yaklaşık 3 milyon kişinin Haziran ayında katılım gösterdiği üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. TYT, AYT, YDT oturumları şeklinde düzenlenen sınav sonrası sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açılmıştı. YKS sonuçları ÖSYM takvimine göre; 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak ancak erken açıklanma ihtimali nedeniyle YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri güncel olarak devam ediyor…

İşte TYT/AYT/YDT 2022 YKS sınav sonuçları sorgulama işlemleri!