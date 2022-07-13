Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? GÖZLER ÖSYM’DE!
Giriş Tarihi: 13.7.2022 07:54 Son Güncelleme: 13.7.2022 08:02

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? GÖZLER ÖSYM’DE!

YKS tercihleri için bütün gözler ÖSYM’ye çevrilmiş durumda. Üniversite sınavına 18 – 19 Haziran arasında giren öğrenciler, iyi bir okulu kazanmak için varını yoğunu ortaya koydu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl AYT, YDT, TYT adlı üç sınavla yapıldı. YKS sonuçları 20 Temmuzda kamuya sunulacak. 2 – 4 yıllık üniversite tercihleri sınavdan sonra başlayacak. Peki, YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar!

YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? GÖZLER ÖSYM’DE!

Üniversite tercihleri için öğrenciler ve ebeveynleri gün sayıyor. Yıllarca süren çalışmalar ve akıtılan terin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylece öğrenciler YKS sonuçları öğrendikten sonra tercihlere başlayabilecek. Sürekli olarak YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusu soruluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM duyuru ile son detaylar!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2022 YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM resmi sitesi tarafından kamu ile paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tercih kılavuzuna erişebilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimi yıl YKS tercihleri 5 ile 20 Ağustos arasında yapıldı. Bu sene YKS tercihlerinin başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.

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YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? GÖZLER ÖSYM’DE!
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