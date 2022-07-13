YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 2022 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? GÖZLER ÖSYM’DE!

Üniversite tercihleri için öğrenciler ve ebeveynleri gün sayıyor. Yıllarca süren çalışmalar ve akıtılan terin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylece öğrenciler YKS sonuçları öğrendikten sonra tercihlere başlayabilecek. Sürekli olarak YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak sorusu soruluyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM duyuru ile son detaylar!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022 YKS tercih kılavuzu henüz ÖSYM resmi sitesi tarafından kamu ile paylaşılmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar tercih kılavuzuna erişebilecek.
2022 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 YKS sonuçları, 20 Temmuz tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı. Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.