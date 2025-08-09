YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor?

2025 YKS tercih maratonu sona yaklaşırken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Tercih sürecinin bitiş tarihi ve sonuçların ilan günü adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak gençler için kritik günler yaşanıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek, tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:
YKS TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ