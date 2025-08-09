Haberler Yaşam Haberleri YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 23:18

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2025 YKS tercihleri bitti mi, ne zaman sona eriyor?

Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih sürecinde geri sayım devam ediyor. ÖSYM, tercihlerin ne zaman sona ereceğini ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı araştırılıyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına göre üniversite hayallerine kavuşmak için sabırsızlanırken, tercih takvimi ve sonuç tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, 2025 YKS tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek ve sonuçlar hangi gün açıklanacak?

2025 YKS tercih maratonu sona yaklaşırken, gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Tercih sürecinin bitiş tarihi ve sonuçların ilan günü adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte üniversite hayatına adım atacak gençler için kritik günler yaşanıyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman sona erecek, tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci, tercih adımında. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayımlanan akademik takvime göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, YKS tercih sonuçlarının en geç 1 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt dönemi başlayacak. Kazanan adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvurabilecek.

